Verstappen ovládl show ve Vegas, Norris může příští týden slavit titul. Parťákovi se nedaří
Přestože o nejlepší výchozí pozici z kvalifikace přišel už v první zatáčce, všechno mu hraje do karet. Britský pilot Lando Norris dojel ve Velké ceně Las Vegas druhý a už za týden v Kataru může dodat razítko na svůj premiérový jezdecký titul. Teoretickou naději si stále drží Max Verstappen, jenž ve městě hříchu vyhrál podruhé v kariéře. „Každý závod je těžký. Obvykle nejsme na pneumatikách tak dobří, ale teď se zdálo, že situaci máme pod kontrolou,“ těšilo Verstappena.
Hollywoodské celebrity na každém rohu, velkolepá show, bujarý ohňostroj na závěr. Velká cena Las Vegas bývá jedinečná, okouzlující a marketingově propracovaná do nejmenšího detailu. Ani nepřekvapí, že pár minut po konci závodu se tři nejlepší piloti projeli s hercem Terrym Crewsem v růžovém Cadillacu sestaveném z kostiček Lega.
Jak ale bývá u městských okruhů zvykem, na trati to už taková hitparáda nebyla. Největší vzruch přineslo hned úvodní kolo, v němž se Max Verstappen po první zatáčce probil před vítěze kvalifikace Landa Norrise. Brit chtěl Nizozemce zavřít z vnitřní strany, jenže zatáčku probrzdil a na okamžik vyjel pryč z ideální stopy. „Udělal jsem chybu, v první zatáčce jsem byl až moc razantní,“ mrzelo Norrise.
Verstappen si poté výhru zkušeně pohlídal. V Las Vegas, kde se jezdí od roku 2023, zvítězil podruhé v kariéře. Pádné důvody k radosti měl v USA i před rokem, kdy si definitivně pojistil svůj čtvrtý kariérní titul.
„Byl to dobrý závod. V tréninku jsme vlastně ani nevěděli, co pneumatiky udělají. Bylo vidět, že se všichni jen snažili najít rytmus a zjistit, jak moc se dá zatlačit. Auto fungovalo dobře, přesně podle mého gusta, a nakonec to bylo velmi slušné. Každým dalším kolem jsem se cítil pohodlněji a pneumatiky jsem ani tolik nezatěžoval,“ líčil Verstappen.
Článek pokračuje pod grafikou
Byť se umístil na bedně už poosmé za sebou a z toho čtyři závody vyhrál, k dalšímu jezdeckému titulu má na míle daleko. Před závěrečnými Grand Prix v Kataru a Abú Zabí ztrácí na prvního Norrise 42 bodů.
„Pořád je to velká ztráta, ale vždy se snažíme udělat vše, co je v našich silách. V nadcházejících víkendech se pokusíme vyhrát a až po Abú Zabí uvidíme, kde skončíme. V této sezoně máme za sebou několik vzestupů i pádů, těžké časy, ale zároveň i několik krásných okamžiků. Naučili jsme se toho hodně, to jsou cenné zkušenosti pro nadcházející roky,“ věděl nizozemský pilot.
Větší naději na pohár má Oscar Piastri, jenž je v průběžném pořadí druhý s dvanáctibodovým náskokem na Verstappena. Nicméně forma australského pilota má k ideálu daleko. Muž, který stál v čele formule 1 víc než půl roku, čeká na stupně vítězů od zářijové Velké ceny Itálie. Třikrát za sebou skončil pátý a v Las Vegas si polepšil jen o jedno místo.
Největšího favorita proto hledejte jinde, čerstvě šestadvacetiletý Brit Norris je k mistrovskému titulu blíž než kdy jindy. O premiérový pohár ho může připravit už jen totální kolaps.
Druhé místo z Las Vegas bere, přestože po vítězství v kvalifikaci si závod v kasínovém ráji vysnil jinak. „Chtěl jsem předvést show, ostatně proto tady ve Vegas jsme. Nebyl to můj nejlepší výkon, protože když někdo vyhraje o dvacet sekund, je to z důvodu, že odvedl opravdu dobrou práci. Max odjel dobrý závod, musím mu poblahopřát. Druhé místo je ale pořád dobrý výsledek,“ připomněl Norris.
Do nejlepší trojice se vměstnal i George Russell, který startoval ze čtvrté pozice. „Nebyl to pro nás úplně skvělý závod, ale stát na stupních vítězů je asi maximum, čeho jsme mohli dosáhnout,“ měl jasno pilot Mercedesu.
Velká cena Las Vegas, závod mistrovství světa vozů formule 1:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:21:08,429, 2. Norris (Brit./McLaren) -20,741, 3. Russell (Brit./Mercedes) -23,546, 4. Piastri (Austr./McLaren) -27,650, 5. Antonelli (It./Mercedes) -30,488, 6. Leclerc (Mon./Ferrari) -30,678.
Průběžné pořadí MS (po 22 z 24 závodů): 1. Norris 408, 2. Piastri 378, 3. Verstappen 366, 4. Russell 291, 5. Leclerc 222, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 149.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 786, 2. Mercedes 423, 3. Red Bull 391, 4. Ferrari 371, 5. Williams 117, 6. Racing Bulls 86.