Předplatné

OKTAGON 75: Palokaj vs. Batfalský - program, hlavní karta a kde sledovat živě?

OKTAGON 75 - Palokaj vs. Batfalský
OKTAGON 75 - Palokaj vs. BatfalskýZdroj: Foto: OKTAGON MMA
Dvořák rozvíjí mladé v pohybu.
Bulharský profesionální MMA zápasník Lazar Todev je bývalým šampionem organizace Enfusion ECE.
Bulharský profesionální MMA zápasník Lazar Todev je bývalým šampionem organizace Enfusion ECE.
Bojovník Oktagonu Jakub Batfalský
Bojovník Oktagonu Jakub Batfalský
6
Fotogalerie
Otakar Plzák
Oktagon
Začít diskusi (0)

OKTAGON opět dobývá evropské MMA. Československá organizace míří do německého Hannoveru, kde se fanoušci mohou opět těšit na nabitou kartu plnou skvělých zápasů. Tuzemské příznivce jistě zaujme návrat Davida Dvořáka, který chce po působení v UFC dobýt muší váhu a uzmout titul. Do boje se chystá i český talent Jakub Batfalský, který si to v hlavním zápase rozdá s Němcem Palokajem. Informace k turnaji najdete v článku.

Program a hlavní karta OKTAGON 75

Zápasníci

Váhová kategorie

Gjoni Palokaj (Něm.) vs. Jakub Baftalský (ČR) ONLINE>>>

Featherweight

Lazar Todev (Bul.) vs. Luis Barbosa (Bra.) ONLINE>>>

Heavyweight

Mohammed Walid (Něm.) vs. David Dvořák (ČR) ONLINE>>>

Flyweight

Edgar Jimenez (Kol.) vs. Khalid Taha (Něm.)

Featherweight

Mateusz Strzelczyk (Pol.) vs. Emilio Quissua (Něm.)

Light Heavyweight

Mago Machaev (Rak.) vs. Wanderley Junior

Featherweight

Hugo Wach (Něm.) vs. Abdullah Sultani (Něm.)

Featherweight

Emir-Can Al (Něm.) vs. Lukáš Eliáš (SK) ONLINE>>>

Welterweight

Nikolas Serbezis (Něm.) vs. Henrique Madureira (Bra.)

Featherweight

Finn Griessmann vs. Jixie Molapo (ČR)

Catchweight 80 kg

Kde sledovat OKTAGON 75 živě?

  • Premier Sport 3 Extra

OKTAGON 75 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.

  • OKTAGON TV

Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.

Požadavky na sledování OKTAGON TV

 

Stolní počítače

Mobilní zařízení

Operační systém

Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší

Android 12 / iOS 15 a novější

Prohlížeč

Google Chrome 116 a vyššíSafari 15 a vyššíMicrosoft Edge 123 a vyšší

Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší

Další požadavky

Procesor min. 1,6 GHzPaměť RAM min. 8 GBRychlost internetu min.10 Mbps/s

Rychlost internetu min.10 Mbps/s

Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.

 

  • Tipsport TV

Turnaj lze sledovat i skrze sázkovou kancelář Tipsport, která nabízí stream zdarma. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Nejzajímavější zápasy v turnaji OKTAGON 75

Gjoni Palokaj vs. Jakub Batfalský

Čtyři výhry v řadě, to je momentální forma německého ranaře Gjoniho Palokaje. Němcovi nedělá problém podat skvělý výkon, ani když stojí proti cizímu publiku, natož když se předvede v domácí aréně. Prodlouží svou sérii?

Proti němu stojí mladý český talent Jakub Batfalský. Ten na sebe upoutal pozornost v Edenu, kde porazil veterána OKTAGONu Karola Ryšavého a připsal si tak pátou výhru v řadě. Z celkových osmi výher zvítězil Batfalský čtyřikrát na KO, dvakrát na submisi a dvakrát o jeho výhře rozhodli rozhodčí. Všestranný bojovník má před sebou největší zápas kariéry, jak ho zvládne?

Mohammed Walid vs. David Dvořák

Německý ranař Mohammed Walid přišel do OKTAGONu s velkými ambicemi. V prvním zápase na galavečeru 69 doručil přesvědčivé vítězství na body. Z celkových osmi vítězství má dvě na KO a šest submisí.

Nyní ho čeká opravdu velká výzva. Do OKTAGONu se totiž vrací rodák z Hořic David „Hrobník“ Dvořák. Český bojovník se po působení v UFC chystá dobýt muší váhu i v československé organizaci. Dvořák je legendou tuzemského MMA a jeho návrat je jednou z největších událostí roku. Teď je na českém ranařovi, aby naplnil svůj odkaz.

Lazar Todev vs. Luis Barbosa

Bulharský „Punisher“ se po prohře s Willem Fleurym vrací na scénu a chce všem dokázat, že patří ke špičce těžké divize. Tvrdý knokautér bude chtít doručit další tvrdou výhru.

Proti němu se postaví brazilský střelec Luis Barbosa, který má spoustu zkušeností z UFC nebo KSW. V jeho životopisu najdeme i souboj s kamerunským „Predátorem“ Francisem Ngannou. Hannover tak čeká jeden z nejlepších možných soubojů v těžké divizi na starém kontinentě.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů