OKTAGON 75: Palokaj vs. Batfalský - program, hlavní karta a kde sledovat živě?
OKTAGON opět dobývá evropské MMA. Československá organizace míří do německého Hannoveru, kde se fanoušci mohou opět těšit na nabitou kartu plnou skvělých zápasů. Tuzemské příznivce jistě zaujme návrat Davida Dvořáka, který chce po působení v UFC dobýt muší váhu a uzmout titul. Do boje se chystá i český talent Jakub Batfalský, který si to v hlavním zápase rozdá s Němcem Palokajem. Informace k turnaji najdete v článku.
Program a hlavní karta OKTAGON 75
Zápasníci
Váhová kategorie
Featherweight
Heavyweight
Flyweight
Edgar Jimenez (Kol.) vs. Khalid Taha (Něm.)
Featherweight
Mateusz Strzelczyk (Pol.) vs. Emilio Quissua (Něm.)
Light Heavyweight
Mago Machaev (Rak.) vs. Wanderley Junior
Featherweight
Hugo Wach (Něm.) vs. Abdullah Sultani (Něm.)
Featherweight
Welterweight
Nikolas Serbezis (Něm.) vs. Henrique Madureira (Bra.)
Featherweight
Finn Griessmann vs. Jixie Molapo (ČR)
Catchweight 80 kg
Kde sledovat OKTAGON 75 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 75 můžete sledovat na Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizních poskytovatelů O2 a Telly za cenu 320 Kč. V den turnaje stojí 400 Kč.
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, který vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování OKTAGON TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyššíSafari 15 a vyššíMicrosoft Edge 123 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHzPaměť RAM min. 8 GBRychlost internetu min.10 Mbps/s
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
- Tipsport TV
Turnaj lze sledovat i skrze sázkovou kancelář Tipsport, která nabízí stream zdarma. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Nejzajímavější zápasy v turnaji OKTAGON 75
Gjoni Palokaj vs. Jakub Batfalský
Čtyři výhry v řadě, to je momentální forma německého ranaře Gjoniho Palokaje. Němcovi nedělá problém podat skvělý výkon, ani když stojí proti cizímu publiku, natož když se předvede v domácí aréně. Prodlouží svou sérii?
Proti němu stojí mladý český talent Jakub Batfalský. Ten na sebe upoutal pozornost v Edenu, kde porazil veterána OKTAGONu Karola Ryšavého a připsal si tak pátou výhru v řadě. Z celkových osmi výher zvítězil Batfalský čtyřikrát na KO, dvakrát na submisi a dvakrát o jeho výhře rozhodli rozhodčí. Všestranný bojovník má před sebou největší zápas kariéry, jak ho zvládne?
Mohammed Walid vs. David Dvořák
Německý ranař Mohammed Walid přišel do OKTAGONu s velkými ambicemi. V prvním zápase na galavečeru 69 doručil přesvědčivé vítězství na body. Z celkových osmi vítězství má dvě na KO a šest submisí.
Nyní ho čeká opravdu velká výzva. Do OKTAGONu se totiž vrací rodák z Hořic David „Hrobník“ Dvořák. Český bojovník se po působení v UFC chystá dobýt muší váhu i v československé organizaci. Dvořák je legendou tuzemského MMA a jeho návrat je jednou z největších událostí roku. Teď je na českém ranařovi, aby naplnil svůj odkaz.
Lazar Todev vs. Luis Barbosa
Bulharský „Punisher“ se po prohře s Willem Fleurym vrací na scénu a chce všem dokázat, že patří ke špičce těžké divize. Tvrdý knokautér bude chtít doručit další tvrdou výhru.
Proti němu se postaví brazilský střelec Luis Barbosa, který má spoustu zkušeností z UFC nebo KSW. V jeho životopisu najdeme i souboj s kamerunským „Predátorem“ Francisem Ngannou. Hannover tak čeká jeden z nejlepších možných soubojů v těžké divizi na starém kontinentě.