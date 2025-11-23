Předplatné

Čtyři čeští gólmani, čtyři výhry! Vladař, Vejmelka i Dostál mezi hvězdami, trefil se Hertl

NHL
Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Daniel Vladař zastavil 32 střel hokejistů New Jersey a dovedl Philadelphii k vítězství 6:3. Byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. Stejné ocenění získali i Karel Vejmelka, který pomohl dvaceti zákroky k výhře Utahu 3:2 nad New Yorkem Rangers, a Lukáš Dostál. Gólman Anaheimu sice inkasoval třikrát v úvodní třetině, kdy ho jednou překonal i Tomáš Hertl, ale s Ducks udolal doma Vegas 4:3 v prodloužení. Montreal porazil i díky 24 zákrokům Jakuba Dobeše doma Toronto 5:2.

Vladař inkasoval v osmé minutě jako první, překonal jej Timo Meier, ale Philadelphia vedla 4:1 už v čase 12:32. Flyers při rychlém obratu vytvořili klubový rekord, když vstřelili tři branky během 26 sekund. Gólovou smršť odstartoval Noah Cates a ve 13. minutě se v krátkém sledu trefili Matvej Mičkov s Tysonem Foersterem, který skóroval dvakrát za 17 sekund. Za Devils dal dvě branky Nico Hischier, který snížil z 1:5 na 3:5.

Utah otevřel skóre trefou Johna Peterky, Rangers poté otočili na 2:1. Vejmelku překonali Vladislav Gavrikov tečí a Artěmij Panarin z úniku. Brzy odpověděl vyrovnávacím gólem Clayton Keller a zápas rozhodl ve 48. minutě obránce Nick DeSimone.

Dostál inkasoval v úvodních pěti minutách dvakrát, když se gólově prosadili Shea Theodore a Braeden Bowman. Anaheim manko rychle smazal trefami Jacksona LaCombeho a Olena Zellwegera. Divokou přestřelku v první třetině uzavřel v přesilové hře Hertl, od jehož rukavice zamířil puk do branky. Zápas vyrovnal ve 34. minutě Troy Terry a výhru Ducks zařídil v prodloužení Cutter Gauthier.

Dobeš kapituloval až v závěru druhé třetiny za stavu 4:0, další gól inkasoval v 55. minutě při hře Toronta bez gólmana. Na výhře Montrealu se nejvýrazněji podíleli Noah Dobson a Josh Anderson, kteří skórovali shodně dvakrát.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211042577:6130
2Devils21851765:6427
3Detroit22941866:7027
4Tampa21932766:6026
5Islanders22932870:6626
6Ottawa21834670:6926
7Boston238501074:7426
8Pittsburgh211005664:5825
9Flyers20563660:5625
10Columbus22653868:7125
11Montreal21653772:7625
12Washington221012971:6224
13Florida211011962:6523
14Rangers237321158:6122
15Toronto226331074:8221
16Buffalo21624967:7420
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado211415187:5035
    2Dallas221034572:6230
    3Anaheim22951780:6929
    4Vegas21917467:6027
    5Seattle Kraken21745557:5827
    6Minnesota22744765:6426
    7Kings22646660:6326
    8Utah22833866:6725
    9Edmonton24555974:8725
    10Winnipeg201020867:5624
    11Chicago21914769:6124
    12San Jose22463965:7123
    13Vancouver225421169:8120
    14St. Louis22706959:8220
    15Calgary235231354:7117
    16Nashville214241149:7316

