Německý bijec přerušil penzi: Volání domova
Oktagon se vrací. Němec Weichel neodolal a konec kariéry odložil. Vrací se totiž zpátky do rodného Frankfurtu.
Tlustou čáru, kterou udělal za zápasnickou kariérou, vymazal. Německého MMA »důchodce« Daniela Weichela (40) zlákal Oktagon k návratu do rodného města.
„Cítím, že teď je ten správný okamžik. S fanoušky za zády chci znovu ukázat, čemu se věnuji už přes 20 let,“ prohlásil Němec, jenž se v sobotu ve Frankfurtu postaví Tounkarovi.
Oktagon 76
Festhalle se znovu promění v arénu plnou adrenalinu i díky návratu domácí legendy Weichela. Turnaj začíná v sobotu 20. září od 18 hodin, živě ho vysílá www.oktagon.tv a Premier Sport 3.
Už za 3 dny!