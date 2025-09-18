Procházka před bitvou regeneroval s pivem a… Naučil se »čůrat«
Před odletem do Las Vegas k zápasu UFC s Američanem Rountreem promluvil MMA zápasník Jiří Procházka (32) naposledy doma v Česku.
Na letiště dorazil stejně jako jeho trenéři nakrátko ostříhaný. „Vypadáme vtipně, ale snad to pomůže naší chemii,“ vysvětlil český bijec a po odbavení zašel s trenéry na stmelovací pivo. Před soubojem v Americe je rád, že už se nemusí stresovat tak častými dopingovými kontrolami.
„Testovali mě snad 50krát za sezonu, byla to skoro až šikana,“ postěžoval si Jirka. „Teď už to naštěstí není tak časté. Navíc jsem si zvykl na očumování při čůrání. Dřív jsem si říkal: Sakra chlape, nemusíš na mě koukat. Teď už je to pro mě normální, naučil jsem se to.“