Kouč Procházky: Pereira nepředvedl nic! Půjde český bojovník o titul?

Nadvláda brazilského ranaře skončila. Alex Pereira v sobotním klání na turnaji UFC 313 v Las Vegas ztratil šampionský pás ve prospěch elitního Rusa Magomeda Ankalajeva. Ostýchavým výkonem vyvolal známý knockouter velké rozpaky, a to i v týmu rivala Jiřího Procházka. „Vůbec se nedostal do tempa… Nevím, co se mu odehrávalo v hlavě,“ podivuje se Jaroslav Hovězák, trenér nejlepšího českého bijce, v rozhovoru pro deník Sport. Odhaluje také, co bude určovat výběr příštího soupeře.

Co jste si říkal po vyhlášení verdiktu utkání Pereira versus Ankalajev?

„Držel se ve mně zvláštní pocit. Nikdo neočekával, že by Pereira podal takovýhle výkon, všichni ho favorizovali. Ankalajev jel strojově, po technicko-taktické stránce si vedl dobře. Hezký zápas to ale rozhodně nebyl. Divil jsem se, proč Pereira nic neudělal, Ankalajev totiž pod tlakem pracuje špatně. Vůbec se nedostal do tempa…Nevím, co se mu odehrávalo v hlavě. Nakonec tlačil vyzyvatel, a to neúprosně. Tři kola z pěti ovládl s úplným přehledem.“

Rus tlačil často bez úderu. Divil jste se, že se jej Pereira nesnažil nachytat boxerskou kombinací, jako to ukázal v řadě jiných zápasů?

„Za celý zápas měl dva momenty, kdy to rozjel. V obou případech si ale zase povolil a dál vyčkával. Asi nechtěl riskovat, nevím. Ankalajev ho dvakrát nachytal před koncem kola, možná to mu vzalo vítr z plachet. Pereirův výkon mě opravdu překvapil, nepředvedl nic, nešel jasně za vítězstvím. Na to, že se jednalo o titulový zápas, tam u obou chyběl drajv a chuť po bitvě. Ankalajev se celou dobu jen držel taktiky tlačit a nepřepadávat.“

Jak může sobotní výsledek ovlivnit Jiřího titulové tažení?

„Těžko říct. Čekal jsem jiné reakce. Myslel jsem, že