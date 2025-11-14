Předplatné

Davis Cup 2025: program, výsledky a kdy hrají Češi?

Češi zdolali USA a postoupili do finálového turnaje Davis Cupu
Češi zdolali USA a postoupili do finálového turnaje Davis CupuZdroj: Profimedia.cz
Český tenista Adam Pavlásek v Delray Beach
Český tenista Jakub Menšík v Delray Beach
Jakub Menšík v novém daviscupovém dresu
Čistá radost Jiřího Lehečky z výhry v Davis Cupu, který rozhodně nebere na lehkou váhu
Český tenista Jakub Menšík během úvodní daviscupové bitvy s USA
Otakar Plzák
Davis Cup
Už v úterý rozehrají čeští tenisté čtvrtfinále proti Španělsku. V české nominaci je momentálně nejsilnější možná sestava a trenér Berdych neskrývá vysoké ambice. Finálový turnaj Davis Cupu trvá od 18. do 23. listopadu. Veškeré informace o Davis Cupu 2025, včetně české nominace a kde sledovat zápasy živě, naleznete v článku.

Program Davis Cupu 2025

ČTVRTFINÁLE
Francie - Belgie
18. 11. 2025   
    
    
Itálie - Rakousko
19. 11. 2025   
    
    
Španělsko - ČESKO
20. 11. 2025   
    
    
Argentina - Německo
20. 11. 2025   
    
    
SEMIFINÁLE
 
21. 11. 2025   
    
    
 
22. 11. 2025   
    
    
FINÁLE
 
23. 11. 2025   
    
    

Kde sledovat Davis Cup 2025 živě?

Duely českých tenistů, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další). 

Česká nominace na Davis Cup 2025

Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejsilnější, co má k dispozici. V nominaci tak nechybí Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva. S touto sestavou budou Češi bojovat o postup ze čtvrtfinále Davis Cupu.

NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2025
Jiří Lehečka
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Adam Pavlásek
Vít Kopřiva

Výsledky Davis Cupu 2024

Itálie vs. Nizozemsko 2:0
Berrettini - van de Zandschulp6:4, 6:2
Sinner - Griekspoor7:6, 6:2
Bolelli / Vavassori - Koolhof / van de Zandschulpnehráno

Vítězové Davis Cupu

Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední dva tituly získala jasně Itálie.

RokVítěz
2024Itálie
2023Itálie
2022Kanada
2021RTF[p. 1]
2019Španělsko
2018Chorvatsko
2017Francie
2016Argentina
2015Velká Británie
2014Švýcarsko
2013ČESKO
2012ČESKO

