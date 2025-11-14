Davis Cup 2025: program, výsledky a kdy hrají Češi?
Už v úterý rozehrají čeští tenisté čtvrtfinále proti Španělsku. V české nominaci je momentálně nejsilnější možná sestava a trenér Berdych neskrývá vysoké ambice. Finálový turnaj Davis Cupu trvá od 18. do 23. listopadu. Veškeré informace o Davis Cupu 2025, včetně české nominace a kde sledovat zápasy živě, naleznete v článku.
Program Davis Cupu 2025
|ČTVRTFINÁLE
|Francie - Belgie
|18. 11. 2025
|Itálie - Rakousko
|19. 11. 2025
|Španělsko - ČESKO
|20. 11. 2025
|Argentina - Německo
|20. 11. 2025
|SEMIFINÁLE
|21. 11. 2025
|22. 11. 2025
|FINÁLE
|23. 11. 2025
Kde sledovat Davis Cup 2025 živě?
Duely českých tenistů, semifinále a finále bude vysílat ČT sport. Variantou může být sledování online platformy ČT sport Plus. Další možností je zvolit streamy sázkových kanceláří (Tipsport, Chance, Fortuna a další).
Česká nominace na Davis Cup 2025
Turnaje se zúčastní pět českých tenistů. Kapitán Tomáš Berdych nominoval to nejsilnější, co má k dispozici. V nominaci tak nechybí Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva. S touto sestavou budou Češi bojovat o postup ze čtvrtfinále Davis Cupu.
|NOMINACE ČESKÝCH HRÁČŮ NA DAVIS CUP 2025
|Jiří Lehečka
|Jakub Menšík
|Tomáš Macháč
|Adam Pavlásek
|Vít Kopřiva
Výsledky Davis Cupu 2024
|Itálie vs. Nizozemsko 2:0
|Berrettini - van de Zandschulp
|6:4, 6:2
|Sinner - Griekspoor
|7:6, 6:2
|Bolelli / Vavassori - Koolhof / van de Zandschulp
|nehráno
Vítězové Davis Cupu
Češi na Davis Cupu dvakrát slavili úspěch. Na vítězství v roce 2012 dokázali navázat v roce 2013. Jako Československo dokázali vyhrát v roce 1980. Poslední dva tituly získala jasně Itálie.
|Rok
|Vítěz
|2024
|Itálie
|2023
|Itálie
|2022
|Kanada
|2021
|RTF[p. 1]
|2019
|Španělsko
|2018
|Chorvatsko
|2017
|Francie
|2016
|Argentina
|2015
|Velká Británie
|2014
|Švýcarsko
|2013
|ČESKO
|2012
|ČESKO