Ester »unesla« oslavence Berdycha do alpského přepychu: Noc u Sissi za 49 tisíc!
Dvaadevadesát pokojů, dvaačtyřicet apartmánů a šest chatek u jezera. Vítejte v Rosewood Schloss Fuschl, pohádkovém místě u Salcburku, kam překrásná žena Ester (33) »unesla« svého manžela, oslavence a kapitána daviscupového týmu Tomáše Berdycha (40).
Před necelým týdnem dovedl k postupu do čtvrtfinále týmové soutěže českou reprezentaci, teď už je na vrcholu blaha mezi rakouskými alpskými velikány na původně loveckém zámečku salcburských knížecích arcibiskupů z 15. století, kde se mimo jiné natáčela slavná trilogie o císařovně Alžbětě Bavorské, zvané Sissi!
Dnes si tady »Berďa« místo modliteb a honů užívá přírodních krás i půvabu milované manželky Ester. Mohou jít relaxovat do lázní se třemi saunami, na jídlo do jedné ze šesti restaurací se špičkovým personálem, sklepa, kde je na výběr z 1400 značek vín, nebo plážového klubu, který je ovšem uprostřed září spíš pro vyznavače hydroterapie.
Jezdí sem Arnold
Taky můžou vyrazit prozkoumat flóru s místními bylinkáři či faunu s rybáři, kteří vám z jezera Fuschl vytáhnou alpského pstruha šťavnatějšího, než je pravý vídeňský šnycl.
Však je také malebné místo oblíbeným letoviskem superhvězd stříbrného plátna včetně Arnolda Schwarzeneggera (78). Teď je tam největší hvězdou někdejší čtvrtý hráč planety. „Birthday Boy level 40,“ napsal na Instagram středeční oslavenec, jehož apartmán vyjde na cca 49 tisíc korun za noc!