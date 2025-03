Berdych o konci kariéry: »Dost« si řekl v posteli!

Prohrál, vyspal se a skončil! Tomáš Berdych, jeden z nejúspěšnějších tenistů české historie a nový kapitán Davis Cupového týmu, v Show Jana Krause popsal, jak došlo k rozhodnutí o konci kariéry. Bylo to v posteli!

Do 34 let hrál Tomáš Berdych (39) tenis nepřetržitě. „Chtělo to nějakou pauzu, toho tenisu bylo hodně,“ okomentoval své myšlenky o konci kariéry. Po aktivním konci přišla nabídka v podobě role nehrajícího kapitána českého týmu. „Je to jiné koučovat Davis Cup oproti singlu. Spousta lidí si myslí, že když jsem na té lavičce, tak kdovíco za moudra musím vykládat a hráči to podle toho budou dělat. Ale takhle to nefunguje,“ vykládal Janu Krausovi.

A jaká je tedy jeho úloha? Zkušenosti ze své kariéry nepředává tolik jako spíše upozorňuje na maličkosti. „I když jsou hráči mladí, jsou to velcí profíci. Moc dobře vědí, co mají dělat. Ale je to vždy o nějakém tom detailu, který někdo vidí. Není to o tom, že já bych je ten tenis učil. Ale snažím se vytvořit co nejlepší atmosféru v týmu. Aby se kluci na Davis Cup těšili, chtěli jet. Sezóna je náročná, dlouhá. A byť je to reprezentace, tak ne všem se na to chce,“ řekl.

Jaký je život po tenisové kariéře?

Profesionálnímu tenistovi začíná sezóna kolem 25. prosince odletem do Austrálie. Přes všechny turnaje se na konci sezóny může objevit právě v Davis Cupu, který končí až ke konci listopadu. Nasleduje 14 dní volna a hurá na další sezónu. To je záhul! Berdych je tak rád za všední maličkosti. „Teď se snažím si života užívat. V roli profesionálního tenisty neexistuje situace, že vám zavolá kamarád a řekne: »Hele, pojď ve čtyři na pivo.« Teď si cokoliv podobného užívám,“ přiznal.

O konci se rozhodl v posteli

Kdyby mu tělo sloužilo, nejraději by stále proháněl Djokoviče a spol. Jenže ho právě zdraví zradilo. „Mám vrozenou vadu v levé kyčli a bolest mi přechází do zad. A časem jsem nebyl schopný se už ani nechystat na ty turnaje. Nevěděl jsem, kdy to bude dobrý, špatný, kdy budu moct trénovat. A v tomhle jsem perfekcionista a nedokázal jsem v tom improvizovat. Neuměl jsem odehrát turnaj stylem »Teď to nějak dám, i když nejsem moc nachystaný«,“ popsal závěr své kariéry.

A tak se po prohraném zápase na US Open v New Yorku probudil vedle své ženy, podíval se na ní a řekl: „Hotovo. Konec.“ Ona se zděsila, co je jako konec? To se s ní chtěl rozejít? Tak své prohlášení doplnil: „Konec, tenis už nebudu hrát.“ Podívala se na něj a prostě jen odpověděla: „Tak fajn, tak se sbalíme a jedem domů.“ A takhle skončila kariéra kdysi čtvrtého tenisty na světě.

Kdyby ale nebylo Ester Sátorové (33) Tomášova kariéra by trvala mnohem kratší dobu. „Žena mi byla velkou oporou, když jsem hrál. Ona, v dobrém myšleno, může za to, že jsem neskončil třeba o dva roky dřív, ale bylo těch let víc. Byla pro mě důležitá,“ vyzdvihl svou manželku.