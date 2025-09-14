Naposledy se smál Berdych. Na Ameriku velmi slabé, zkritizoval hostitele
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | S Davis Cupem sjezdil jako hráč celý svět. Zažil podmínky zápasů v Maroku, Thajsku, Paraguaji či Rumunsku. V USA, mekkce tenisu, ale český kapitán Tomáš Berdych nevycházel po celý týden z údivu. Jak bohorovně až laxně přistoupili Američané, ať už pořadatelé či samotní hráči, k zápasu s Čechy, ho překvapilo.
„Jsem rád, že můžu říct, že nám nebylo tak horko ani tak dusno, jak nám slibovali,“ usmál se po posledním míči utkání. Tenhle vzkaz mířil na amerického kapitána Boba Bryana, jenž si z Čechů před čtvrtečním losem utahoval a věřil, že kruté podmínky floridského září podrazí soupeři nohy.
Zatímco detailista Berdych a jeho muži trávili přípravné dny v areálu ostrým tréninkem, své soupeře potkávali minimálně. Například druhý singlista USA Frances Tiafoe dorazil do Delray Beach až na poslední chvíli. „Sport má svého boha, který se seshora dívá. My jsme tu celý týden makali, zato Američany jsme v areálu sotva viděli. Říkal jsem klukům: Borci, to se někde musí projevit!“
Všichni z toho chtějí udělat atraktivní soutěž, ale...
Země, která disponuje krásnými tenisovými areály v kalifornském Indian Wells, v nově zrekonstruovaném Cincinnati a na mnoha dalších místech, uspořádala Davis Cup v hodně skromných podmínkách. „Bylo to dost slabé. Hlavně na velmoc jako Amerika, která má v tenisovém světě možnosti skoro neomezené,“ postěžoval si český kapitán.
Šatny v tenisovém centru v Delray Beach byly postavené ze stavebních buněk za veřejnými záchody, v areálu nebyla ani posilovna či klasické prostory pro rozcvičení. „Všichni by si zasloužili lepší prostředí. Hlavně když vím, jak se my doma staráme o týmy a daviscupové zápasy. Ať se hrálo v Ostravě, Praze, Liberci nebo Brně, podmínky byly dotaženy do posledního detailu. Tady zájem asi nemají. Je to o to smutnější, když je ještě Američan prezident ITF,“ povzdechl si Berdych, podle něhož se kulisy zápasu nelíbily ani domácím tenistům. „Říkali nám to při losu, ale mě to nezajímá. Jejich alibismus, měli si to jako domácí zařídit líp!“
Smutnou tečkou pak byla atmosféra pátého rozhodujícího zápasu mezi Jakubem Menšíkem a Francese Tiafoem. Přes dramatický průběh druhého dne utkání se tribuny postupně vyprázdnily a na stadionu zbylo v pozdních večerních hodinách pouze pár stovek nejvěrnějších, z nichž nezanedbatelnou část tvořili Češi. „Všichni se tady bijí v prsa, jak chtějí udělat z Davis Cupu atraktivní soutěž, ale nic pro to nepodniknou. Kdyby se hrálo v hale a v normálních časech, mohli přitáhnout víc lidí,“ vyčetl domácím Berdych. „Jenže když nemají zájem…“
Češi profesionálním přístupem v přípravě či při mediálních povinnostech ukázali, že mají pro mistrovství světa v tenisu větší respekt. A český kapitán mohl spokojeně prohlásit. „Odjíždíme ze Států jako vítězové a míříme na finále do Boloni. A to je ta nejlepší odpověď!“