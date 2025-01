Uvolněná tiskovka tenistů: Berdych chválen, mladík bavil spontánností

Vtípky, úsměvy a pohoda. Výstižněji by tiskovou konferenci českých tenistů před startem 1. kola Davisova poháru popsat nešlo. Když se do zasedací místnosti porubského stadionu natlačili všichni reprezentanti včetně kapitána Tomáše Berdycha, úvodní řeči se ujal nejmladší z nich. „Jenom bych chtěl říct, že každý má velice dobrou formu, takže pro Korejce si jdeme,“ rozesmál svou upřímností sedmnáctiletý benjamínek Maxim Mrva.

Dobrá nálada tenistů se valila všemi kouty. Češi vypadali pod velením nového kapitána uvolněně, zároveň i zavzpomínali na momenty, kdy Tomáše Berdycha hltali u televize.

„V Davis Cupu jsem Berďu nezažil, ale Štěpce (Radka Štěpánka) dvakrát nebo třikrát ano. Nějaké vzpomínky mám, když hráli finále v Praze nebo v Barceloně. Obecně jsem ale v mládí tenis nezapínal, takže tolik zápasů jsem neviděl. Ty hlavní v Davis Cupech však samozřejmě ano,“ pokývl Adam Pavlásek.

„Zápasů, co Berďa odehrál, bylo strašně moc,“ poukázal olympijský šampion z Paříže Tomáš Macháč. „Může nám předat hodně zkušeností. Za mě je úplně skvělé, že ho máme jako kapitána. Věřím, že to můžeme dotáhnout k velkým cílům.“

Na adresu chlápka, jenž po devatenácti letech nahradil na sledované pozici Jaroslava Navrátila, se rozpovídal i Jakub Menšík: „Nejsilnější vzpomínky pro mě byly ty vítězné Davis Cupy. Pamatuju si, jak jsem byl přilepený u televize a bedlivě sledoval každý balón. Mám taky jednu osobní vzpomínku, shodou okolností tady z Ostravy. Když jsem byl hodně malý, šel jsem se podívat na utkání proti Kazachstánu a kluky viděl naživo. Po tom všem je pro mě čest tady sedět po boku Tomáše. To jsem si vždycky přál.“

Berdych potěšil svěřence už při nedělním srazu, kdy jim daroval speciální kulichy. „Moc se mi líbí, nosím je pořád,“ rozesmál se Jiří Lehečka. „Já je sice tolik nenosím, ale někdy si je nasadím. Děkuju moc,“ otočil se směrem k Berdychovi usměvavý Mrva.

Uvolněná atmosféra byla na daviscupovém týmu cítit nejen při středeční tiskovce. „Hrajeme nohejbálky nebo karty, takže nálada je skvělá. Přijeli jsme i v dobré formě, takže lepší to být asi ani nemůže. Doufejme, že žádné komplikace nenastanou a půjde to stejně krásně jako doteď,“ přál si Macháč.

„Přesně tohle je základ každého úspěšného týmu. Jestli chce něco ukázat, nálada v něm musí být dobrá. Všichni moc dobře víme, kvůli čemu tady jsme, ale zároveň si uvědomujeme, že týmová soutěž nebývá každý týden. Nechceme si z ní pamatovat jenom tenis a kurty, v sezoně toho máme víc než dost,“ hlásil Lehečka.

Na utužení kolektivu má obrovský vliv právě Berdych. Dvojnásobný daviscupový šampion se ovšem nové úloze neustále přizpůsobuje. „Kapitánská a hráčská kariéra jsou dvě úplně odlišné strany mince. Hráč je tady od toho, aby si udělal svou práci, a všechno to, co k tomu potřebuje. Chce být co nejlépe nachystaný, dělat si své věci a odpočívat. O ostatní se tolik starat nemusí,“ přiblížil Berdych.

„Práce kapitána je naopak úplný protipól. Snažíte se zorganizovat celý den, naplánovat tréninky, udělat si rozvrh a plnit povinnosti od novinářů a televizí. Teď je den časově delší a náročnější, ale fyzicky je to úplně něco jiného. Tyto role nejdou porovnat,“ doplnil kapitán před páteční a sobotní premiérou proti Jižní Koreji.