Hrdina Indra senzačně dovedl volejbalisty do osmifinále MS: Při hokeji mu šlo o život!
201 cm výšky, 93 kg váhy, srdce jako mamut a parťák s velkým P. To by byl, panečku, hokejista. Ale není! Patrik Indra (27) na ledě málem zemřel, a tak se na »stará kolena« dal na volejbal. Dnes je hvězdou, která dovedla nároďák do osmifi nále MS na Filipínách (v úterý v 9:30 s Tuniskem, ČT sport).
Ještě v 16 přitom Indra létal za pukem v dorostu slavné Dukly Jihlava. „Volejbal mě nebral. Chtěl jsem být hokejistou,“ svěřil se v rozhovoru pro TVP Sport.
Slibně rozjetá kariéra ale skončila neslavně už v patnácti letech. „Jednou jsem po srážce zůstal v bezvědomí a se zapadlým jazykem. Celá rodina se na to dívala z hlediště,“ popisoval. „Tam jsem si uvědomil, že vteřina může otočit váš život naruby.“
Chtěl být Jágrem
Jakmile se k tomu přidaly růstové problémy s koleny, hokejku nechal v garáži. „Rodiče za mnou přišli, že je čas se na to vykašlat. Byl jsem v šoku, ale brzy jsem zjistil, že mají pravdu,“ uznal.
Když trenérovi konec po telefonu oznamoval, tekly mu po tvářích slzy, jako by to byl konec světa! „Mým největším idolem byl Jaromír Jágr. Je mu tolik let a pořád hraje. Blázen,“ smál se Indra.
Hokej přišel o výjimečný talent, získala ho ale odbíjená. Výskok má univerzál polské Čenstochové takový, že si o strop haly může pilovat nehty. „Po prvním tréninku jsem se na palubovce cítil dobře. Trenér však přišel, že podle něj není nejlepší nápad, abych takhle starý s volejbalem začal.“ Nezájem! A tak po přestupu do Velkého Meziříčí sepsal sympaťák z Vysočiny pohádku, aniž by znal jediného hráče!
Bakalář z Liberce
Později mu v Liberci, kde mimochodem získal titul bakaláře ekonomie a mezinárodního obchodu, ukázal sportovní cestu legendární Jan Štokr. „Škola byla vždycky prioritou. V rodině mají všichni magisterské nebo inženýrské tituly,“ řekl. Teď je sportovní superstar. Stal se nejlepším extraligovým hráčem i nejlepším cizincem v polské PlusLize. Na MS v Manile je oporou nároďáku, ačkoliv se před turnajem dlouho trápil se zraněným ramenem. „Zase jsem tady v sobě našel instinkt zabijáka," přiznal spokojeně v dějišti šampionátu.