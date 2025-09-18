Hrůza v Brazílii před očima Češek: Vražda u hřiště!
V kriminálním Riu by něco takového snad čekali, ale v pohodové turistické destinaci? Smetánka světového beachvolejbalu včetně českých krásek Svozilové se Štochlovou viděla zblízka smrt!
Při turnaji série Elite v brazilském letovisku Joao Pessoa, nejvýchodnějším městě celého amerického kontinentu, byl hned vedle hřiště zastřelen muž! „Ten člověk tam ležel, všude kolem spousta krve. Byla to hrůza!“ popisovali hráči děsivý zážitek.
Nejspíš šlo o válku gangů, nicméně okamžitě byla zpřísněna bezpečnostní opatření a sportovci byli upozorněni být ve střehu. A to se příští týden celý cirkus přesouvá právě do Ria...
Témata: volejbal, beachvolejbal, blesksport, Marie Sára Štochlová, Markéta Svozilová, Brazílie, Rio de Janeiro, João Pessoa