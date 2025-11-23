Zpronevěřila se Boleslav? Nechali jsme odvahu v šatně. Nechtěli jsme to, řekl trenér
V prvním poločase, zejména v prvních třiceti minutách, se jeho mužstvo stáhlo do hlubokého postavení, Spartě čelilo v rozestavení 5 - 4 - 1. Přitom se po letním vzájemném střetu na Letné Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavi, dušoval, že takovou hru od jeho týmu neuvidíte. „Ani teď jsme to nechtěli,“ vykládal kouč po domácí prohře 1:2.
Od Mladé Boleslavi se nečeká, že sáhne k defenzivnímu pojetí, ne?
„Vstoupili jsme do zápasu hodně pasivně, až do branky z penalty, jsme prakticky nehráli, zaměřili jsme se na nižší blok, což jsme vůbec nechtěli. Postupem času se hra srovnávala, zlomový moment byla šance, kterou nedal Jirka Klíma.“
Jaký byl důvod pasivity?
„Nechtěli jsme to, opravdu. Myslím, že to bylo maximálně do třicáté minuty, bohužel jsme asi nechali odvahu v šatně.“
Takže hráči byli špatně nastavení?
„Ano, viděl jsem, že tam nebylo sebevědomí, odvaha, naopak obavy. Před některými situacemi radši couvali, z toho pohledu to nebylo v pořádku.“
Po poločase jste se však zvedli.
„Před zápasem jsem cítil, že do něj jdeme odhodlaní a připravení. Jenže v prvních dvou minutách tam byly dvě, tři lehké ztráty, to možná na tým dolehlo. Pak jsme si vysvětlovali v šatně, že s nějakými obavami ke třem bodům nedojdeme. Spartě jsme to dali tím, že jsme měli špatný úvod.“
Nakonec jste mohli vyrovnat, Matyáš Vojta měl velkou možnost. Co udělal špatně?
„Samozřejmě jsem nevěděl, jestli to nebyl ofsajd, ale kluci na lavičce říkali, že spíš ne. Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale když máme šanci ze šesti, sedmi metrů a pak jdeme ze třiceti sami na bránu, tak to mrzí. Možná to byly i větší příležitosti, než měla Sparta, i když také ona měla další.“
Po závěru jste měl debatu s Brianem Priskem. Byla vyhrocená?
„Nebylo to ale nic zásadního. Něco jsme si říkali k tomu, že Sparta hrála v závěru pomalu, když vedla. On to říkal na Spartě, vysvětloval jsem mu, že je to to samé.“
Otázka na odlehčení. Jak jste zvládl druhý poločas jen ve svetru?
„Jsem trenér, může být zima, nevadí mi to. Měl jsem kabát, ale cítil jsem se v něm takový sevřenější. Bylo to v pohodě.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|16
|10
|6
|0
|32:12
|36
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|16
|7
|6
|3
|18:10
|27
|5
Liberec
|16
|7
|5
|4
|29:16
|26
|6
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|16
|5
|4
|7
|14:19
|19
|11
Teplice
|16
|3
|6
|7
|17:23
|15
|12
Dukla
|16
|2
|7
|7
|12:21
|13
|13
Ml. Boleslav
|16
|3
|4
|9
|22:37
|13
|14
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|15
Baník
|16
|2
|4
|10
|8:20
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu