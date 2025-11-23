Předplatné

Zpronevěřila se Boleslav? Nechali jsme odvahu v šatně. Nechtěli jsme to, řekl trenér

SESTŘIH: Boleslav - Sparta 1:2. Letenští prolomili výsledkovou krizi, skórovali Haraslín a Kairinen • Zdroj: iSport.tv
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Aleš Majer na lavičce Mladé Boleslavi
Trenér Mladé Boleslavi Aleš Majer sleduje své hráče v utkání se Spartou
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Garang Kuol v souboji s Filipem Prebslem
Grang Kuol v dresu pražské Sparty
Jiří Fejgl
Chance Liga
V prvním poločase, zejména v prvních třiceti minutách, se jeho mužstvo stáhlo do hlubokého postavení, Spartě čelilo v rozestavení 5 - 4 - 1. Přitom se po letním vzájemném střetu na Letné Aleš Majer, trenér Mladé Boleslavi, dušoval, že takovou hru od jeho týmu neuvidíte. „Ani teď jsme to nechtěli,“ vykládal kouč po domácí prohře 1:2.

Od Mladé Boleslavi se nečeká, že sáhne k defenzivnímu pojetí, ne?
„Vstoupili jsme do zápasu hodně pasivně, až do branky z penalty, jsme prakticky nehráli, zaměřili jsme se na nižší blok, což jsme vůbec nechtěli. Postupem času se hra srovnávala, zlomový moment byla šance, kterou nedal Jirka Klíma.“

Jaký byl důvod pasivity?
„Nechtěli jsme to, opravdu. Myslím, že to bylo maximálně do třicáté minuty, bohužel jsme asi nechali odvahu v šatně.“

Takže hráči byli špatně nastavení?
„Ano, viděl jsem, že tam nebylo sebevědomí, odvaha, naopak obavy. Před některými situacemi radši couvali, z toho pohledu to nebylo v pořádku.“

Fotbal co bavil, Kuol poprvé v základu a král Macek. Jak si vedla Sparta v Mladé Boleslavi? • iSport.tv

Po poločase jste se však zvedli.
„Před zápasem jsem cítil, že do něj jdeme odhodlaní a připravení. Jenže v prvních dvou minutách tam byly dvě, tři lehké ztráty, to možná na tým dolehlo. Pak jsme si vysvětlovali v šatně, že s nějakými obavami ke třem bodům nedojdeme. Spartě jsme to dali tím, že jsme měli špatný úvod.“

Nakonec jste mohli vyrovnat, Matyáš Vojta měl velkou možnost. Co udělal špatně?
„Samozřejmě jsem nevěděl, jestli to nebyl ofsajd, ale kluci na lavičce říkali, že spíš ne. Ještě jsem to neviděl ze záznamu, ale když máme šanci ze šesti, sedmi metrů a pak jdeme ze třiceti sami na bránu, tak to mrzí. Možná to byly i větší příležitosti, než měla Sparta, i když také ona měla další.“

Po závěru jste měl debatu s Brianem Priskem. Byla vyhrocená?
„Nebylo to ale nic zásadního. Něco jsme si říkali k tomu, že Sparta hrála v závěru pomalu, když vedla. On to říkal na Spartě, vysvětloval jsem mu, že je to to samé.“

Otázka na odlehčení. Jak jste zvládl druhý poločas jen ve svetru?
„Jsem trenér, může být zima, nevadí mi to. Měl jsem kabát, ale cítil jsem se v něm takový sevřenější. Bylo to v pohodě.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia16106032:1236
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1676318:1027
5Liberec1675429:1626
6Plzeň1574428:1925
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1654714:1919
11Teplice1636717:2315
12Dukla1627712:2113
13Ml. Boleslav1634922:3713
14Pardubice1626816:3112
15Baník1624108:2010
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

