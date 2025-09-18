Senzace na MS! Čeští volejbalisté jsou v osmifinále, vyřadili obhájce bronzu
Skvělá zpráva pro český volejbal. V posledním utkání si totiž národní tým hladce poradil s Čínou 3:0 na sety a ze skupiny H postupuje z druhého místa do osmifinále světového šampionátu. Díky předchozí výhře nad Srbskem a příznivé konstalaci dalších výsledků navíc Češi přispěli k vyřazení obhájců bronzových medailí z Brazílie.
K postupu čeští volejbalisté potřebovali vyhrát bez ztráty setu. V koncovce první sady odvraceli setbol, ale získali ji 26:24. Další dva sety vyhráli hladce 25:19 a 25:18.
Ve skupině obsadili čeští reprezentanti vzhledem k horšímu poměru míčů druhé místo za Srbskem. O postup do čtvrtfinále budou hrát v úterý 23. září s Tuniskem, které ovládlo skupinu A. Češi na mistrovství světa startují po 15 letech. Při předchozí účasti v roce 2010 vybojoval tým desátým místem nejlepší výsledek od rozpadu federace.