Trenér Sparty Priske: Dědo, jsi frajer!
Tolik štěstí se snad nedá naráz pobrat. Trenér Sparty Brian Priske (48) přemohl v třaskavém šlágru ligy Plzeň (2:1) a z ochozu na Letné mu tleskala jeho zlatíčka.
„Měl jsem na stadionu rodinu. Byl to vydařený večer,“ usmíval se poté, co vyšplhal na tribunu stadionu na Letné za dcerou Amálií a důkladně pomazlil vnučku Auru (2).
Všichni tři byli tuze veselí a Priske v tu chvíli zapomněl, že nedávno utrousil: „Připadám si trochu starý, když se řekne, že jsem dědeček.“
Babička a manželka Tabitta, která chodí za kuropění běhat po Praze a svádí k tomu Briana, zřejmě doma hlídala mladšího vnoučka Artura. Přišla o to, co na vlastní oči spatřily Amálie s Aurou…