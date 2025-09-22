Trenér Sparty Priske: Dědo, jsi frajer!

Autor: nem
Trenér Sparty Brian Priske slavil výhru nad Plzní (2:1) s vnučkou.
Brian Priske se po zápase raduje s Filipem Panákem
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Sparťanský kouč Brian Priske během domácího duelu se Zlínem
Brian Priske dává instrukce Albionu Rrahmanimu
Brian Priske se zdraví s Miroslavem Koubkem
Trenér Sparty Brian Priske před zápasem s Plzní
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Na veřejnost se dostal záznam z kamery na hradeckém stadionu, který potvrzuje návštěvy Briana Priskeho a Jiřího Saboua v kabině rozhodčích
Tolik štěstí se snad nedá naráz pobrat. Trenér Sparty Brian Priske (48) přemohl v třaskavém šlágru ligy Plzeň (2:1) a z ochozu na Letné mu tleskala jeho zlatíčka.

„Měl jsem na stadionu rodinu. Byl to vydařený večer,“ usmíval se poté, co vyšplhal na tribunu stadionu na Letné za dcerou Amálií a důkladně pomazlil vnučku Auru (2).

Všichni tři byli tuze veselí a Priske v tu chvíli zapomněl, že nedávno utrousil: „Připadám si trochu starý, když se řekne, že jsem dědeček.“

Babička a manželka Tabitta, která chodí za kuropění běhat po Praze a svádí k tomu Briana, zřejmě doma hlídala mladšího vnoučka Artura. Přišla o to, co na vlastní oči spatřily Amálie s Aurou…

Témata:  PlzeňPrahaLetnáBrian Priske

