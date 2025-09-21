Priske reagoval na Rosického výrok. Birmančevič? Blíží se úrovni, na které byl, řekl
Byl to další nervák, i když tentokrát s tříbodovým koncem. „A ve výsledku zaslouženě,“ prohodil trenér Brian Priske. Jeho Sparta zdolala v utkání 9. kola Chance Ligy na domácím hřišti Plzeň 2:1. Na tiskové konferenci komentoval restart Veljka Birmančeviče, návrat Filipa Panáka nebo zdravotní stav Magnuse Kofoda Andersena.
Těší vás výhra proti Plzni o to víc, že jste museli utkání otáčet?
„Samozřejmě bych byl radši, kdybychom nedostali gól, ale hráli jsme velmi dobře. Drželi jsme se našeho stylu, což není proti Plzni vůbec snadné. Vytvořili jsme si hodně šancí, mohli jsme vést dřív, a pak jsme místo toho inkasovali… Jsem hrdý na hráče, že se i tak drželi herního plánu. A zaslouženě jsme vyhráli.“
Bylo rozhodující, že jste brzy srovnali?
„Možná ano, dá se to tak říct. Měli jsme ještě hodně času, ale samozřejmě vždycky pomůže, když rychle odpovíte. Dodalo nám to klid a sebevědomí. Určitě šlo o důležitý moment.“
Zapsali jste už čtvrtý obrat v sezoně. Co za tím stojí?
„Je to kvalita a mentalita. Jsem pyšný na kluky, že s nimi mohu pracovat. I když prohrávají, zůstávají zodpovědní, koncentrovaní a nepanikaří. Kdybychom dnes zazmatkovali a hráli stylem jako Plzeň, tak prohrajeme.“
Tomáš Rosický, sportovní ředitel, řekl v klubovém rozhovoru, že největší slabinou sparťanské hry je reakce po ztrátě míče. Jak jste si vedli v tomto ohledu proti Plzni?
„Já s ním naprosto souhlasím. Určitě se budeme dostávat do šancí a dávat hodně gólů, ale když nebudeme tvrdě pracovat disciplinovaně do defenzivy, tak nezvedneme trofej, o které všichni sníme. Pořád dostáváme dost gólů, třeba minulý týden se Hradec dostával do vápna a skóroval snadno, ale proti Plzni to bylo úplně jiné. Bojovali jsme fakt o každý metr, podstupovali každý souboj. A to byl důvod, proč jsme vyhráli. Jsem ale šťastný, že mi Rosa usnadňuje v mnoha aspektech práci, když tohle řekne. Platí, že defenziva vyhrává tituly.“
Rozhovor pokračuje pod infografikou.
Klíčový byl tentokrát Veljko Birmančevič, který proměnil pokutový kop a další gól pomohl vypracovat. Má za sebou dobrý restart po minulé sezoně?
„Jsem s ním velmi spokojený. Od doby, kdy jsme spolu začali znovu pracovat, jsem z něj měl stejný dojem, jako když jsme se potkali ve Spartě poprvé. Má stejné nastavení, mentalitu, profesionalitu. I když může některé situace řešit jinak, blíží se úrovni, na které byl dřív. Viděli jsme, že v presinku a intenzitě je pro nás extrémně důležitý. A má obrovskou kvalitu v poslední třetině hřiště. Jsem za něj šťastný a moje práce teď je, aby se v dalších měsících rozvíjel a posouval dál.“
Byl důležitý návrat stopera Filipa Panáka do sestavy?
„Ano, hodně důležitý. Pany ví, jak chceme hrát, hlavně v defenzivě. Se Sörensenem a Uchennou si vyhoví, všichni z nich vědí, jak hrát podobné zápasy. A to je důležité.“
Přitom nastoupil teprve do třetího utkání v této sezoně.
„Poslední týdny tvrdě pracoval a tlačil na sebe, aby se vrátil. Má velkou kvalitu, ale taky neskutečné mentální nastavení. Je výjimečné, že dokázal odehrát 97 minut v takové intenzitě proti Plzni, i když toho v minulých týdnech moc neodtrénoval.“
Angelo Preciado střídal kvůli zranění, jak to s ním vypadá?
„Nemyslím si, že je to vážné. Je to možná i přetížení, protože dostal křeč.“
Dlouhodobým marodem je Magnus Kofod Andersen, jenž vypadl ze hry na konci srpna. Tušíte, kdy bude zpět?
„Je to vážné zranění a zatím nedokážu přesně říct, kdy se vrátí. Udělal ale progres. Pořád se zotavuje a tvrdě maká v tělocvičně s fyzioterapeuty.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|8
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|9
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|10
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu