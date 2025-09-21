Předplatné

Šlágr v datech: nehrálo se přes 58 minut. Sparta hodně držela míč a má čtvrtý obrat

SESTŘIH: Sparta - Plzeň 2:1. Letenští otočili šlágr, Birmančevič rozhodl z penalty
Zklamaní hráči Plzně na děkovačce s fanoušky
Brian Priske se po zápase raduje s Filipem Panákem
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
Plzeňský šéf Adolf Šádek s trenérem Miroslavem Koubkem před zápasem na Spartě
Vyloučený Matěj Vydra opouští hřiště
Gólová radost Veljka Birmančeviče
Radost Briana Priskeho po výhře nad Plzní
31
Pavel Šťastný
Chance Liga
Existuje číslo, které lehce shazuje atraktivitu sobotního ligového šlágru. Podle statistik se mezi Spartou a Plzní nehrálo víc než 58 minut. Přesto to byla ohromná zábava. „Oba týmy hrály ofenzivně. Nemám rád nahoru, dolů, tak řeknu – up and down,“ uvedl vtipně Miroslav Koubek, kouč Západočechů, kteří prohráli výsledkem 1:2. Rozhodující byla penalta po faulu Matěje Vydry i ofenzivní síla domácích.

Veljko Birmančevič, sparťanský křídelník, byl u obou gólů. V prvním případě si připsal druhou asistenci, když dloubnul balon do vápna na Patrika Vydru. Ve druhém proměnil pokutový kop. Přesto srbský reprezentant našel prostor pro kritiku. „Musíme být dravější v koncovce a rozhodnout dřív. Ne až ve chvíli, kdy prohráváme a musíme utkání otáčet,“ uvedl pro klubový web.

Narážel tím na fakt, že Letenští hromadí zápasy, v nichž inkasují jako první. Nebo aspoň naberou v průběhu utkání manko, které musejí později dotahovat. Mimochodem, tímto způsobem odstartovali aktuální ligovou sezonu, když na hřišti Jablonce dosáhli díky povedenému druhému poločasu na remízu 1:1.

V jiných případech byla Sparta úspěšná, když postupně obrátila výsledek v zápasech proti Mladé Boleslavi (3:2), arménskému Araratu (4:1) a pražské Dukle (3:2). A čtvrtou otočku za necelé dva měsíce předvedla v sobotu večer v ligovém šlágru proti plzeňské Viktorii.

„Samozřejmě bych byl radši, kdybychom nedostali gól, ale hráli jsme velmi dobře,“ poznamenal trenér Brian Priske. „Stojí za tím kvalita a mentalita. I když kluci prohrávají, zůstanou zodpovědní, koncentrovaní a nepanikaří. Kdybychom dnes zmatkovali a přizpůsobili se hře Plzni, tak prohrajeme,“ pokračoval dánský kouč.

Poslední výkony sparťanů jsou trochu v rozporu s Priskeho pozápasovým výrokem: „Defenziva opravdu vyhrává tituly. Pokud nebudeme tvrdě a disciplinovaně pracovat dozadu, nezvedneme trofej, o které všichni tolik sníme.“

Zaváhání v obranné fázi se objevilo na startu druhého poločasu. Což se v této sezoně opakuje, stejně jako v minulém ročníku. Brankář Peter Vindahl, jenž zaznamenal proti Plzni dva složité zákroky při střelách útočníka Prince Adua, inkasoval už desátý gól za devět kol. Matěj Vydra ho prostřelil hlavou z prostoru malého vápna.

„Nahoře jsme ztratili balon a oni měli rychlý přechod. Pak jsme my stopeři mohli, nebo spíš měli, být blíž u sebe. Mohl jsem asi couvnout rychleji, ale byla to rychlá akce. V tu chvíli jsme na sebe nemluvili, jak jsme měli. Je to o komunikaci a rozhodování. Ale myslím, že v defenzivě jsme odehráli dobrý zápas,“ komentoval situaci zastupující kapitán Filip Panák.

Přesto je při pohledu do statistik evidentní, že sparťané směřovali k tříbodovému zisku. Mají ofenzivní sílu, když utkání dohrávali vepředu s Birmančevičem, Albionem Rrahmanim a Kuchtou. Pod nimi byl John Mercado, střelec prvního letenského gólu, a Pavel Kadeřábek.

Funguje jim také výstavba hry, a to zejména díky záložníkovi Kaanu Kairinenovi, který se rozehrál do dobré formy. Tentokrát byl hlavním faktorem toho, že Plzeň ve středu hřiště s Lukášem Červem a Cheickem Souarém zaostávala. Ve výsledku z toho byla převaha v držení míče (63 %), počtu úspěšných přihrávek (373) i hodnotě očekávaných gólů (2,4).

Šlágr v číslech: Sparta vs. Plzeň

Sparta

Statistika

Plzeň

2

Góly

1

2,40

Očekávané góly

0,73

15

Střely

12

9

Střely na branku

4

63 %

Držení míče

37 %

441/376

Přihrávky / úspěšné

261/199

48 %

Úspěšnost v soubojích

45 %

45 %

Úspěšnost ve vzdušných soubojích

43 %

4,8

Intenzita presinku (PPDA)

10,3

9/3

Centry / úspěšné

6/2

7/2

Driblinky / úspěšné

15/5

13

Fauly

12

3

Žluté karty

2

0

Červené karty

1

Pozn.: PPDA vyjadřuje počet přihrávek, které tým soupeři dovolí do přerušení akce. Čím nižší číslo, tím vyšší intenzita presinku.
Zdroj dat: Wyscout

„První poločas byl takový pomalejší, ale ve druhém se to z naší rozjelo. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát,“ podotkl Panák. „Tlačili jsme na Spartu, hráli jsme vysoko. Druhou půli jsme od toho ustoupili, síly nám ubývaly,“ přiznal Miroslav Koubek, trenér hostujícího celku.

Každopádně sparťanská ofenzivní síla se projevila a pomohla k dalšímu ligovému obratu, který i přes ostré zákroky a červenou kartu pro plzeňského Vydru hodně bavil. „Domnívám se, že šlo o strhující utkání,“ přikývnul trenér Koubek.

Priskeho svěřenci, které už ve středu čeká utkání v domácím poháru s Karlovými Vary, po ztrátě Slavie v Liberci poskočili na první místo, Plzeň je čtvrtá s patnácti body. „Teď nám čelo tabulky zase odškočilo,“ litoval zkušený kouč.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Dukla91447:127
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

