Šlágr v datech: nehrálo se přes 58 minut. Sparta hodně držela míč a má čtvrtý obrat
Existuje číslo, které lehce shazuje atraktivitu sobotního ligového šlágru. Podle statistik se mezi Spartou a Plzní nehrálo víc než 58 minut. Přesto to byla ohromná zábava. „Oba týmy hrály ofenzivně. Nemám rád nahoru, dolů, tak řeknu – up and down,“ uvedl vtipně Miroslav Koubek, kouč Západočechů, kteří prohráli výsledkem 1:2. Rozhodující byla penalta po faulu Matěje Vydry i ofenzivní síla domácích.
Veljko Birmančevič, sparťanský křídelník, byl u obou gólů. V prvním případě si připsal druhou asistenci, když dloubnul balon do vápna na Patrika Vydru. Ve druhém proměnil pokutový kop. Přesto srbský reprezentant našel prostor pro kritiku. „Musíme být dravější v koncovce a rozhodnout dřív. Ne až ve chvíli, kdy prohráváme a musíme utkání otáčet,“ uvedl pro klubový web.
Narážel tím na fakt, že Letenští hromadí zápasy, v nichž inkasují jako první. Nebo aspoň naberou v průběhu utkání manko, které musejí později dotahovat. Mimochodem, tímto způsobem odstartovali aktuální ligovou sezonu, když na hřišti Jablonce dosáhli díky povedenému druhému poločasu na remízu 1:1.
V jiných případech byla Sparta úspěšná, když postupně obrátila výsledek v zápasech proti Mladé Boleslavi (3:2), arménskému Araratu (4:1) a pražské Dukle (3:2). A čtvrtou otočku za necelé dva měsíce předvedla v sobotu večer v ligovém šlágru proti plzeňské Viktorii.
„Samozřejmě bych byl radši, kdybychom nedostali gól, ale hráli jsme velmi dobře,“ poznamenal trenér Brian Priske. „Stojí za tím kvalita a mentalita. I když kluci prohrávají, zůstanou zodpovědní, koncentrovaní a nepanikaří. Kdybychom dnes zmatkovali a přizpůsobili se hře Plzni, tak prohrajeme,“ pokračoval dánský kouč.
Poslední výkony sparťanů jsou trochu v rozporu s Priskeho pozápasovým výrokem: „Defenziva opravdu vyhrává tituly. Pokud nebudeme tvrdě a disciplinovaně pracovat dozadu, nezvedneme trofej, o které všichni tolik sníme.“
Zaváhání v obranné fázi se objevilo na startu druhého poločasu. Což se v této sezoně opakuje, stejně jako v minulém ročníku. Brankář Peter Vindahl, jenž zaznamenal proti Plzni dva složité zákroky při střelách útočníka Prince Adua, inkasoval už desátý gól za devět kol. Matěj Vydra ho prostřelil hlavou z prostoru malého vápna.
„Nahoře jsme ztratili balon a oni měli rychlý přechod. Pak jsme my stopeři mohli, nebo spíš měli, být blíž u sebe. Mohl jsem asi couvnout rychleji, ale byla to rychlá akce. V tu chvíli jsme na sebe nemluvili, jak jsme měli. Je to o komunikaci a rozhodování. Ale myslím, že v defenzivě jsme odehráli dobrý zápas,“ komentoval situaci zastupující kapitán Filip Panák.
Přesto je při pohledu do statistik evidentní, že sparťané směřovali k tříbodovému zisku. Mají ofenzivní sílu, když utkání dohrávali vepředu s Birmančevičem, Albionem Rrahmanim a Kuchtou. Pod nimi byl John Mercado, střelec prvního letenského gólu, a Pavel Kadeřábek.
Funguje jim také výstavba hry, a to zejména díky záložníkovi Kaanu Kairinenovi, který se rozehrál do dobré formy. Tentokrát byl hlavním faktorem toho, že Plzeň ve středu hřiště s Lukášem Červem a Cheickem Souarém zaostávala. Ve výsledku z toho byla převaha v držení míče (63 %), počtu úspěšných přihrávek (373) i hodnotě očekávaných gólů (2,4).
Šlágr v číslech: Sparta vs. Plzeň
Sparta
Statistika
Plzeň
2
Góly
1
2,40
Očekávané góly
0,73
15
Střely
12
9
Střely na branku
4
63 %
Držení míče
37 %
441/376
Přihrávky / úspěšné
261/199
48 %
Úspěšnost v soubojích
45 %
45 %
Úspěšnost ve vzdušných soubojích
43 %
4,8
Intenzita presinku (PPDA)
10,3
9/3
Centry / úspěšné
6/2
7/2
Driblinky / úspěšné
15/5
13
Fauly
12
3
Žluté karty
2
0
Červené karty
1
Pozn.: PPDA vyjadřuje počet přihrávek, které tým soupeři dovolí do přerušení akce. Čím nižší číslo, tím vyšší intenzita presinku.
Zdroj dat: Wyscout
„První poločas byl takový pomalejší, ale ve druhém se to z naší rozjelo. Myslím, že jsme si zasloužili vyhrát,“ podotkl Panák. „Tlačili jsme na Spartu, hráli jsme vysoko. Druhou půli jsme od toho ustoupili, síly nám ubývaly,“ přiznal Miroslav Koubek, trenér hostujícího celku.
Každopádně sparťanská ofenzivní síla se projevila a pomohla k dalšímu ligovému obratu, který i přes ostré zákroky a červenou kartu pro plzeňského Vydru hodně bavil. „Domnívám se, že šlo o strhující utkání,“ přikývnul trenér Koubek.
Priskeho svěřenci, které už ve středu čeká utkání v domácím poháru s Karlovými Vary, po ztrátě Slavie v Liberci poskočili na první místo, Plzeň je čtvrtá s patnácti body. „Teď nám čelo tabulky zase odškočilo,“ litoval zkušený kouč.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu