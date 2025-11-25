Slavia jde na Bilbao, cítí ze sebe sílu. Chceme hrát svým stylem, hlásí Trpišovský
Jedenáct a patnáct. Co tato čísla znamenají? To první je délka série evropských utkání, ve kterých Slavia čeká na výhru – pod koučem Jindřichem Trpišovským bezprecedentní. To druhé je počet neproměněných pokusů o vítězství v Lize mistrů, poslední (a jediný) zářez přišel před osmnácti lety na Strahově. Dnešní střet s Athleticem Bilbao (21.00) je ideální příležitostí obě šňůry rozseknout a v Edenu to moc dobře vědí. „Chceme to urvat za každou cenu,“ velí kouč.
Fanoušek Slavie naposledy odcházel z evropského zápasu s hřejivým pocitem vítězství 25. září 2024. Dotyčný kvůli tomuto (nyní celkem raritnímu) zážitku musel absolvovat cestu do bulharského Razgradu. To byly úplně jiné časy. Tehdy se trefil Matěj Jurásek, v sestavě hráli nynější hráči Premier League Antonín Kinský či El Hadji Malick Diouf a zdálo se, že před sebou má Slavia skvělou jízdu Evropskou ligou.
Pak ale přišlo jedno zakopnutí za druhým; nakonec jich bylo celkem jedenáct. Od té doby žehral pražský tým na ztráty v dobře rozjetých zápasech (Fenerbahce, Bodö/Glimt), setkání s top kvalitou (Inter, Arsenal), nebo zkrátka na vlastní matné výkony (Anderlecht, Malmö, PAOK). „Takovou sérii nepamatujeme,“ ví Jindřich Trpišovský. Sám se k této myšlence ale příliš často nevrací.
„Šňůry tolik v hlavě nemám. Spíš mě to trápí po jednotlivých zápasech, zvlášť když je máme dobře rozehrané. Lidi tu vykoupí stadion a chtějí odcházet s pocitem vítězství. S Bodö jsme k tomu byli hodně blízko a ztratili jsme to chybami, které obvykle neděláme. To nás na evropské scéně poslední dobou provází. Co nenabídneme soupeřům v domácí lize, to nabídneme v Evropě. Možná to souvisí i s mírou očekávání a zodpovědnosti,“ přemítá kouč.
Jak bylo zmíněno, jeho se týkají dvě šňůry; se Slavií ještě v patnácti pokusech v milionářské soutěži pocit vítězství neochutnal. Nejblíže k tomu zřejmě měl před šesti lety proti Interu Milán (1:1) a nyní ve zmíněném utkání s Bodö (2:2). A pokud první sérii v hlavě nemá, vítězství v Lize mistrů pro Trpišovského důležité rozhodně je. Už pár let při otázkách na mety, které chce se „sešívanými“ pokořit, jmenuje především tento dílčí úspěch. Kdyby si ho ze seznamu přání odškrtl, už zase může koukat výš.
Článek pokračuje pod infografikou.
A na scénu přichází Athletic Bilbao. Tým s trenérem, který Trpišovský detailně zná a od kterého nelze čekat moc překvapení. Tým, jenž přijíždí se slabší domácí i evropskou formou. Vše navíc vyšlo tak, že Slavia hraje doma a k tomu za celkem solidní formy, v posledních zápasech navíc byla extrémně efektivní, na což v Evropě pravidelně narážela.
„V Lize mistrů se vždycky strašně moc projeví kvalita a prostě musíte proměnit šance. Slavia si může věřit trochu víc než proti Arsenalu,“ vyhlíží expert deníku Sport a webu iSport.cz David Kobylík. A v Edenu souhlasí. Pokud nechce trenér čekat na vysněné vítězství další rok, nyní je ideální příležitost.
„Nechci to brát tak, že šance je větší než s jinými týmy. Ale víme, jaké týmy nás ještě čekají. Tottenham venku, Barcelona doma a Pafos venku. Ten sice nemá jméno, ale má skvělé výkony. Když to vezmu z tohoto pohledu, chceme to teď urvat. Každý tým má období, kdy se mu daří víc a míň, ale my sílu ze sebe teď cítíme. Zní to troufale, ale chceme hrát svým stylem a urvat to za každou cenu,“ postupně gradoval odhodlání Trpišovský.
Když „sešívaní“ naposledy slavili výhru v Lize mistrů, psal se rok 2007. Utkání se hrálo na Strahově a padla tam Steaua Bukurešť (výsledek 2:1). Na úspěšnou premiéru už se ale nikdy nepodařilo navázat, Slavia jen sledovala, jak výhry kupí další české kluby. Jmenovitě tedy spíš Plzeň, která ukořistila čtyři milionové skalpy, ale v minulé sezoně slavila i Sparta (3:0 se Salcburkem).
„Že bychom se o tom nějak extra bavili v šatně, to ne. Ale lidi na to tady čekají už pár zápasů, chceme jim tu radost dát,“ vyhlíží Michal Sadílek. Triumf na Strahově sice mohl vidět maximálně v televizi, když mu bylo osm let, nyní však může být u dalšího.
Šance na postup do jarní části už jsou v čistě teoretické rovině a nejspíše o nich nepřemýšlí ani ten největší optimista. Ale naděje na tři body, což je v Lize mistrů pro české celky velká věc sama o sobě? Ta je velká. Zvlášť pro Trpišovského by měly cenu zlata.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2
Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3
Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4
Manchester City
|4
|3
|1
|0
|10:3
|10
|5
Paris SG
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|6
Newcastle
|4
|3
|0
|1
|10:2
|9
|7
Real
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|8
Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|9
Galatasaray
|4
|3
|0
|1
|8:6
|9
|10
Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|11
Barcelona
|4
|2
|1
|1
|12:7
|7
|12
Chelsea
|4
|2
|1
|1
|9:6
|7
|13
Sporting
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|14
Dortmund
|4
|2
|1
|1
|13:11
|7
|15
Karabach
|4
|2
|1
|1
|8:7
|7
|16
Atalanta
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|17
Atlético
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|18
Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|19
Monaco
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|20
Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|21
Leverkusen
|4
|1
|2
|1
|6:10
|5
|22
Club Brugge
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|23
Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|24
Neapol
|4
|1
|1
|2
|4:9
|4
|25
Marseille
|4
|1
|0
|3
|6:5
|3
|26
Juventus
|4
|0
|3
|1
|7:8
|3
|27
Bilbao
|4
|1
|0
|3
|4:9
|3
|28
Saint Gilloise
|4
|1
|0
|3
|4:12
|3
|29
Bodo/Glimt
|4
|0
|2
|2
|5:8
|2
|30
Slavia
|4
|0
|2
|2
|2:8
|2
|31
Olympiacos
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|32
Villarreal
|4
|0
|1
|3
|2:6
|1
|33
FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34
Kajrat
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|35
Benfica
|4
|0
|0
|4
|2:8
|0
|36
Ajax
|4
|0
|0
|4
|1:14
|0
- Osmifinále
- Play-off