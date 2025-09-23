Hvězda F1 Antonelli už ovládá základy češtiny: Lekce od Elišky!
Závodník řídící formuli se dal do výuky jazyků. Jeho přítelkyně Eliška mu pomáhá s tím nejtěžším. Češtinou!
Česká partnerka italského pilota F1 Kimiho Antonelliho (19) Eliška Bábíčková (20) se pochlubila, jak naučila svého milého základům krásného slovanského jazyka. „Ahoj, jmenuji se Kimi. Jak se máš?“ překvapil jezdec Mercedesu bravurní, až roztomilou výslovností. Nad rámec toho zaskočil svou partnerku oslovením »děcka!«.
Kimiho šéf Toto Wolff (53) kdysi jako rodilý Vídeňák uchvátil diváky svou plynnou polštinou, kterou se naučil díky polskému původu své maminky. A takový závodník Ferrari jezdec Charles Leclerc (27) před nedávnem dával dohromady rozhovor ve španělštině, kterou pravděpodobně pochytil od své přítelkyně s mexickými kořeny. Dostane se Antonelli taky až do bodu, kdy se fanoušci dočkají pozápasového zhodnocení v češtině?