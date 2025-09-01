Předplatné

Lídrovi Vuelty zachránil život dopingový test: Träenovi odhalil rakovinu varlat

Tehdy ještě jezdil za domácí celek Uno-X, když se dozvěděl tu šokující zprávu. Torsteinu Träenovi bylo 26 let, když mu telefonát od týmového lékaře vyrazil dech. „Měl jsi pozitivní dopingový test,“ oznámil mu na jaře 2022. A hned dodal: „Měl bys jít na vyšetření, protože to může značit závažnější zdravotní problém.“ A také že ano. Včasná operace zachránila cyklistovi život a ten teď může zářit na Vueltě a Espaňa, kde obléká červený trikot lídra závodu.

Na závodě Kolem Katalánska v roce 2022 jej dopingoví komisaři vylosovali k namátkové kontrole. V pohodě, nic se neděje, říkal si tehdy. Jenže ono se dělo. Když byl poté na týmovém soustředění, volal mu stájový doktor Knut Ronning. „Už jsi četl mail?“ Nečetl. Jinak by v tu chvíli nebyl po snídani s kamarády z týmu v pátek 13. května tak veselý. Úsměv na tváři mu ale hned ztuhl. „Vrátil se ti pozitivní test na hCG.“

Träen nevěděl, co se děje. Z dalších vět týmového lékaře vnímal jen něco. To podstatné ale slyšel. „Řekl mi, že musím jít okamžitě na prohlídku,“ líčil o rok později norský závodník portálu Cycling Weekly. Zvýšená hladina hormonu, který se u mužů vyskytuje jen v minimální míře, totiž u sportovců značí buďto doping, nebo zdravotní problém.

Ronning už měl v té době podezření na rakovinu varlat, ale nic Träenovi neříkal. Ten okamžitě sedl do letadla do Stavangeru a už 72 hodin po telefonátu absolvoval první vyšetření. Ta však ještě nic neukázala. Na další musel čekat dva týdny. Během nich začal pociťovat bolest ve varlatech. A tak všem pomalu začaly docházet souvislosti. Bolesti, zvýšená hladina hCG…

Při dalším vyšetření přišla nemilosrdná diagnóza. „Doktor prohlásil: Postarám se, abys nezemřel na rakovinu,“ utkvěla cyklistovi v paměti slova lékaře. „Nevěděl jsem, jak reagovat, tak jsem se zasmál.“

41 dní po onom osudném pátku 13. května šel na operaci. Po testech, které v nemocnici provedli, se dozvěděl, že měl ve varleti 15ti milimetrový nádor.

„Dopingový nález mě určitě ušetřil od chemoterapie. Dva týdny před tímto testem jsem v Norsku absolvoval jiný, a ten nic neodhalil. Takže jsme to zachytili v samém začátku,“ vyprávěl rok po operaci, kdy už opět závodil.

Träenova kariéra byla už v době těchto potíží solidně rozjetá. To pokračovalo i po jeho návratu na kolo. Výborného vrchaře si díky tomu vyhlédli v prvodivizním týmu Bahrain Victorious, za který jezdí od minulého roku. V tom také vyhrál horskou etapu na závodu Kolem Švýcarska a nyní je i na španělské Vueltě v pelotonu dobře viditelný. Od 7. etapy totiž veze červený dres lídra této Grand Tour. Jeho aktuální náskok na hlavního favorita Jonase Vingegaarda je 37 sekund.

Vuelta a España 2025 — celkové pořadí po 9. etapě
Poz.JezdecNárodnostTýmČasZtráta
1Torstein TræenNorskoBahrain Victorious33:35:46
2Jonas VingegaardDánskoVisma–Lease a Bike+0:37
3João AlmeidaPortugalskoUAE Emirates-XRG+1:15
4Tom PidcockVelká BritánieQ36.5+1:35
5Felix GallRakouskoDecathlon-AG2R La Mondiale+2:14
6Giulio CicconeItálieLidl-Trek+2:42
7Lorenzo FortunatoItálieXDS Astana+2:47
8Matteo JorgensonUSAVisma–Lease a Bike+2:49
9Jai HindleyAustrálieRed Bull-Bora-hansgrohe+2:53
10Giulio PellizzariItálieRed Bull-Bora-hansgrohe+2:53
66Jan HirtČeskoIsrael-Premier Tech+40:57
122Jakub OtrubaČeskoCaja Rural-Seguros+1:06:59

