Lídrovi Vuelty zachránil život dopingový test: Träenovi odhalil rakovinu varlat
Tehdy ještě jezdil za domácí celek Uno-X, když se dozvěděl tu šokující zprávu. Torsteinu Träenovi bylo 26 let, když mu telefonát od týmového lékaře vyrazil dech. „Měl jsi pozitivní dopingový test,“ oznámil mu na jaře 2022. A hned dodal: „Měl bys jít na vyšetření, protože to může značit závažnější zdravotní problém.“ A také že ano. Včasná operace zachránila cyklistovi život a ten teď může zářit na Vueltě a Espaňa, kde obléká červený trikot lídra závodu.
Na závodě Kolem Katalánska v roce 2022 jej dopingoví komisaři vylosovali k namátkové kontrole. V pohodě, nic se neděje, říkal si tehdy. Jenže ono se dělo. Když byl poté na týmovém soustředění, volal mu stájový doktor Knut Ronning. „Už jsi četl mail?“ Nečetl. Jinak by v tu chvíli nebyl po snídani s kamarády z týmu v pátek 13. května tak veselý. Úsměv na tváři mu ale hned ztuhl. „Vrátil se ti pozitivní test na hCG.“
Träen nevěděl, co se děje. Z dalších vět týmového lékaře vnímal jen něco. To podstatné ale slyšel. „Řekl mi, že musím jít okamžitě na prohlídku,“ líčil o rok později norský závodník portálu Cycling Weekly. Zvýšená hladina hormonu, který se u mužů vyskytuje jen v minimální míře, totiž u sportovců značí buďto doping, nebo zdravotní problém.
Ronning už měl v té době podezření na rakovinu varlat, ale nic Träenovi neříkal. Ten okamžitě sedl do letadla do Stavangeru a už 72 hodin po telefonátu absolvoval první vyšetření. Ta však ještě nic neukázala. Na další musel čekat dva týdny. Během nich začal pociťovat bolest ve varlatech. A tak všem pomalu začaly docházet souvislosti. Bolesti, zvýšená hladina hCG…
Při dalším vyšetření přišla nemilosrdná diagnóza. „Doktor prohlásil: Postarám se, abys nezemřel na rakovinu,“ utkvěla cyklistovi v paměti slova lékaře. „Nevěděl jsem, jak reagovat, tak jsem se zasmál.“
41 dní po onom osudném pátku 13. května šel na operaci. Po testech, které v nemocnici provedli, se dozvěděl, že měl ve varleti 15ti milimetrový nádor.
„Dopingový nález mě určitě ušetřil od chemoterapie. Dva týdny před tímto testem jsem v Norsku absolvoval jiný, a ten nic neodhalil. Takže jsme to zachytili v samém začátku,“ vyprávěl rok po operaci, kdy už opět závodil.
Träenova kariéra byla už v době těchto potíží solidně rozjetá. To pokračovalo i po jeho návratu na kolo. Výborného vrchaře si díky tomu vyhlédli v prvodivizním týmu Bahrain Victorious, za který jezdí od minulého roku. V tom také vyhrál horskou etapu na závodu Kolem Švýcarska a nyní je i na španělské Vueltě v pelotonu dobře viditelný. Od 7. etapy totiž veze červený dres lídra této Grand Tour. Jeho aktuální náskok na hlavního favorita Jonase Vingegaarda je 37 sekund.
|Poz.
|Jezdec
|Národnost
|Tým
|Čas
|Ztráta
|1
|Torstein Træen
|Norsko
|Bahrain Victorious
|33:35:46
|—
|2
|Jonas Vingegaard
|Dánsko
|Visma–Lease a Bike
|+0:37
|3
|João Almeida
|Portugalsko
|UAE Emirates-XRG
|+1:15
|4
|Tom Pidcock
|Velká Británie
|Q36.5
|+1:35
|5
|Felix Gall
|Rakousko
|Decathlon-AG2R La Mondiale
|+2:14
|6
|Giulio Ciccone
|Itálie
|Lidl-Trek
|+2:42
|7
|Lorenzo Fortunato
|Itálie
|XDS Astana
|+2:47
|8
|Matteo Jorgenson
|USA
|Visma–Lease a Bike
|+2:49
|9
|Jai Hindley
|Austrálie
|Red Bull-Bora-hansgrohe
|+2:53
|10
|Giulio Pellizzari
|Itálie
|Red Bull-Bora-hansgrohe
|+2:53
|66
|Jan Hirt
|Česko
|Israel-Premier Tech
|+40:57
|122
|Jakub Otruba
|Česko
|Caja Rural-Seguros
|+1:06:59