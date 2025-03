Antoš po skandálu sudích zuří: Jejich šéf by měl rezignovat, ale je srab!

Takový obrat se kouše jen těžko. Hokejoví rozhodčí René Hradil a Roman Mrkva v duelu mezi Mladou Boleslaví a Hradcem Králové uznali hostujícímu týmu branku v přerušené hře. Kromě Bruslařů vidí rudě i fanoušci fair play a například také hokejový expert Milan Antoš. Ten si směrem k šéfovi extraligových rozhodčích nebral servítky!

Duo hlavních rozhodčích uznalo Hradci vyrovnávací gól po přerušení, kdy už domácí brankář Dominik Furch ani netušil, že má vůbec zasahovat. Malér je o to větší, že po této brance se povedlo Mountfieldu zápas otočit a vyhrát.

Hokejový expert a komentátor Milan Antoš se nad celou situací drží za hlavu a ve svém příspěvku pro web Sport.cz se svižně pustil do šéfa extraligových rozhodčích.

„Před rokem jsem byl šéfem extraligových sudích Vladimírem Pešinou upozorněn, že můj pohled na hokej je úplně odlišný od toho rozhodcovského. A to při Voženílkově gólu, který byl ve druhém semifinále Sparty s Třincem odvolán, protože prý Voženílek zatlačil na beton brankáře Kováře, čímž ovlivnil jeho zákrok,“ začal bývalý hráč.

„Teď před tolik propíraným gólem Hradce Králové na 3:3 v Mladé Boleslavi obránce Mountfieldu Petr Kalina klepne Dominiku Furchovi do betonu, puk se pravděpodobně posune, ale tentokrát se to nepíská. A dokonce už se uznává gól po odpískání,“ vrtí hlavou Antoš a dodává, že extraligu teď ovládají sudí s tím, že si dělají co chtějí.

„Hlavní rozhodčí třetího zápasu Boleslavi s Hradcem Hradil s Mrkvou by měli dopískat, protože tohle je zásadní ovlivnění série. Tohle se prostě stát nemůže,“ neskrývá komentátor své rozhořčení. Podle něj měla situace vliv na Furchovu koncentraci. Tu se hradeckým útočníkům nepodařilo během série zápasů nabourat tak dokonale, jak to zvládli sudí v jedné vteřině.

Ohledně Vladimíra Pešiny má Antoš jasno. „Měl by hned odstoupit. Okamžitě musí rezignovat. Tenhle šéf rozhodčích už tam nemá co dělat, takovou situaci nemůže přežít. On to ale nepoloží. Tím se ale prokáže, že je totální srab,“ myslí si odchovanec Slavie.