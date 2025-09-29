Kateřina Nekolná končí na ČT: Poslední kapka!
Čtvrt století. Tak dlouho mohli vídat diváci ČT bývalou atletku Kateřinu Nekolnou (50) na obrazovkách svých přijímačů. V úterý jim ale někdejší reprezentantka ze studia na Kavčích horách promluví naposledy.
„25 let. A zítra poslední úsměvy do kamer,“ zamyslela se v pondělí Nekolná na sociálních sítích. U momentálního zaměstnavatele tak prožila doslova polovinu svého dosavadního života. Nejprve moderovala sportovní zpravodajství v pořadu Dobré ráno. O několik let později se stala moderátorkou relace Branky, body, vteřiny a poté ji diváci potkávali také jako hlasatelku Sportovních zpráv na sportovním kanálu veřejnoprávní televize.
„Do ČT jsem zavítala v roce 2000, když jsem kvůli zranění nebyla schopna splnit limit na OH v Sydney,“ vzpomínala Kateřina na začátek své cesty. „Učitel sportovní žurnalistiky na FSV UK Robert Záruba si nás do ČT tenkrát přivedl dva. Mě a Tomáše Jílka. No, a už jsme se vezli,“ popisovala šestinásobná zlatá medailistka z tuzemského MS v atletice.
Z obrazovek se v průběhu let krátce vytratila. „Zastávky byly dvě. Dvě děti, dvě mateřské,“ spočítala. „Ale je na čase nastoupit na jiný vlak. Takže zítra derniéra a poslední klapka. A i kapka,“ uzavřela s emotikonem pokrčených ramen a hashtagem Změna je život.
Přesto, že sama Nekolná časem přesídlila z role atletky do role moderátorky, v jejich stopách jde nyní syn Tomas Järvinen (19), který na mistrovství světa v atletice do 20 let v roce 2024 vyhrál desetiboj.