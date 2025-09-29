Kateřina Nekolná končí na ČT: Poslední kapka!

Autor: sm
Moderátorka Kateřina Nekolná na ČT končí.
Kateřina Nekolná se synem Tomasem Järvinenem.
Kateřina Nekolná se synem Tomasem Järvinenem.
Čtvrt století. Tak dlouho mohli vídat diváci ČT bývalou atletku Kateřinu Nekolnou (50) na obrazovkách svých přijímačů. V úterý jim ale někdejší reprezentantka ze studia na Kavčích horách promluví naposledy.

„25 let. A zítra poslední úsměvy do kamer,“ zamyslela se v pondělí Nekolná na sociálních sítích. U momentálního zaměstnavatele tak prožila doslova polovinu svého dosavadního života. Nejprve moderovala sportovní zpravodajství v pořadu Dobré ráno. O několik let později se stala moderátorkou relace Branky, body, vteřiny a poté ji diváci potkávali také jako hlasatelku Sportovních zpráv na sportovním kanálu veřejnoprávní televize.

 „Do ČT jsem zavítala v roce 2000, když jsem kvůli zranění nebyla schopna splnit limit na OH v Sydney,“ vzpomínala Kateřina na začátek své cesty. „Učitel sportovní žurnalistiky na FSV UK Robert Záruba si nás do ČT tenkrát přivedl dva. Mě a Tomáše Jílka. No, a už jsme se vezli,“ popisovala šestinásobná zlatá medailistka z tuzemského MS v atletice.

Z obrazovek se v průběhu let krátce vytratila. „Zastávky byly dvě. Dvě děti, dvě mateřské,“ spočítala. „Ale je na čase nastoupit na jiný vlak. Takže zítra derniéra a poslední klapka. A i kapka,“ uzavřela s emotikonem pokrčených ramen a hashtagem Změna je život.

Přesto, že sama Nekolná časem přesídlila z role atletky do role moderátorky, v jejich stopách jde nyní syn Tomas Järvinen (19), který na mistrovství světa v atletice do 20 let v roce 2024 vyhrál desetiboj.

