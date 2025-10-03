Cibulková o kabelkové loupeži v jejím bytě: Tohle pachatele nepotěší
V září uběhly čtyři roky od chvíle, kdy se do bytu Dominiky Cibulkové (36) vloupali zloději, kteří si odnesli šestnáct kousků luxusních kabelek. Bývalá tenistka se po letech k situaci vrátila a její vyjádření rozhodně pachatelům radost neudělá...
Dominika je velká parádnice a na módu si potrpí. Nikoho proto nejspíš nepřekvapilo, že se v její skříni nachází kabelky značek Dior, Hermes nebo třeba Bottega. Celková hodnota lupu byla zhruba kolem tří milionů korun. Kde luxusní kousky skončily je ale záhadou.
„Předmětné vyšetřování bylo dne 4. října 2022 ve smyslu paragrafu 228 ods. 1 Trestního pořádku přerušeno, protože se nezjistily takové skutečnosti, které by opravňovaly vykonávat trestní stíhání vůči konkrétní osobě,“ vyjádřil se pro Šport24 ke čtyři roky staré záležitosti mluvčí Krajského ředitelství PZ v Bratislavě Michal Szeiff. Strážcům zákona nepomohl ani fakt, že zloděje zachytila kamera.
„Rozhodně je mi to líto a celé mě to mrzí. Nechci hanit policii, protože věřím, že udělali maximum pro to, aby zloděje chytli. Je to ale jako když jsem prohrála zápas. Taky jsem nemohla být spokojená se svým výkonem. Takže nebudu hodnotit, jestli udělali všechno, co mohli a uměli. Každopádně mě to mrzí i z toho pohledu, že mám ráda spravedlnost a té se nedostalo, protože pachatelé nebyli za svůj čin potrestáni,“ zoufala si ve vyjádření pro slovenský web bývalá tenistka, které lapkové vlezli do bytu v době, kdy odpočívala na dovolené v Itálii.
„Už jsem se za tu dobu vyrovnala se ztrátou věcí, které mi ukradli. Takový je bohužel život a musí jít dále. Nežiju z minulosti. Jsou to jen věci, ale mrzelo mě to z toho pohledu, že jsem si na ty věci tvrdě vydělala a potila u toho krev. Když vám někdo něco ukradne, tak je to nemilé vždycky,“ povzdychla si Slovenka, podle které ale mohla celá věc skončit ještě hůř.
„Bylo to zároveň štěstí v neštěstí. Kdyby byli zloději šikovnější, tak nám vezmou mnohem cennější a mému srdci bližší věci, které tehdy doma byly. Jsem ráda, že se to nestalo. Od té doby jsme se mnohem lépe zabezpečili a věřím, že všechno zlé bylo k něčemu dobré. Dostali jsme jakoby varování, že si máme dávat větší pozor,“ popsala Cibulková, která už ale nepočítá s tím, že by se jí kabelky ještě někdy mohly vrátit do rukou.
„Nejsem až tak naivní, abych si myslela, že se to vyřeší, když se to doteď nevyřešilo. Případ je už uzavřený a musela by být velká náhoda, že by se ještě podařilo zloděje vypátrat. Život je ale nevyzpytatelný a nikdy nevíte, co se může stát. Doufám, že po nás neokradli moc lidí a nezpůsobili velkou škodu. Jde mi spíše o to, aby takových zlých lidí bylo co nejméně. Je nespravedlivé, že člověk maká, aby si na to vydělal a potom mu to ukradnou,“ zlobila se Dominika, jejíž tatínek po krádeži vyřkl domněnku o tom, že za vším stojí tip někoho z kamarádů.
Takovou teorii ale Cibulková nesdílí. „Myslím si, že to byla spíš hloupá náhoda,“ řekla s tím, že zloději šli nejprve k sousedům, kde je ale hodně rychle vypoklonkoval pes. A tak šli zkusit štěstí o dveře dále...