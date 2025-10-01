Rytíři (ne)povolali Jágra na 38. sezonu: Dno za majlant! A návrat za všechny prachy
Kladno, to je to město, to je ten hit! Ale pořád stejná písnička! Hokejové Rytíře, kteří jsou i přes velké investice nového vlastníka mezi extraligovou chudinou, měl vyladit Jaromír Jágr (53).
Legendární útočník s číslem 68 dlouho fanoušky napínal jako svoje tělo na gumě, když se protahoval před domácím zápasem s Karlovými Vary (1:3). Včera »Džegr« poprvé od 2. března figuroval v sestavě mistráku. Už bylo načase, aby zahájil 38. sezonu v profesionálním hokeji!
Jenže spolumajitel a ikona Rytířů v jedné osobě sice oblékla zbroj na rozbruslení – ale zase z toho nic nebylo! Jágr se vrátil leda tak do skyboxu kladenského zimáku... „Jaromír Jágr si natáhl sval, obnovil si zranění, se kterým laboroval. Během rozbruslení přišel, že to nejde," vysvětlil kladenský trenér David Čermák.
Nejhorší za 100 »míčů«
»Okradení« fanoušci si tak vzpomněli, jak většinový vlastník Rytířů Tomáš Drastil na začátku roku po Jardově boku povídal: „Cílem mým i Jaromíra je, aby došlo k posílení finančního zázemí a aby Rytíři znovu po dlouhé době hráli o titul.“
Byznysmen v létě před startem nového ročníku nejvyšší soutěže vysolil za 15 posil tolik peněz, až ho to samotného překvapilo. Prý díky Drastilovi klubový rozpočet atakuje hranici 100 milionů Kč. A výsledek? Kladno zase vytíralo dno a s 5 body po 9 kolech šlo navíc o vůbec nejhorší vstup do sezony po návratu Jágrova týmu mezi elitu.
Reklamy a hádka
Jarda fanoušky pořád napíná, zatím svou 38. sezonu v profesionálním hokeji nezahájil, naposledy naskočil na led 2. září v přípravě ve Švýcarsku – a teď je vidět hlavně na internetu. Kromě natáčení reklam se dokonce pustil do hádky na Facebooku kvůli skládání sestavy. „Jestli chceš kritizovat, tak bys tomu měl aspoň trochu rozumět,“ vzkázal »Džegr« naštvanému příznivci kladenských Rytířů.