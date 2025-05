Hokejový nestor Jágr zbrojí na další sezonu: »Palačinky« v kraťasech!

Dřív touhle dobou teprve stíral pot po záchraně extraligových Rytířů, teď doyen tuzemského hokeje Jaromír Jágr (53) začal s tréninkem. A dává si do těla!

Slavný útočník v této (prý podle jeho vlastních slov poslední) sezoně prodal většinový podíl v klubu z Kladna byznysmenu Drastilovi, parťáka Plekance si vzal do kanclu, s jednou láskou Dominikou odfrčel na dovolenou do Ománu a k té druhé se vrátil v májových dnech. „Jak poznáš, že něco miluješ? Jdeš to udělat, i když nemusíš,“ podělil se o pocity s fanoušky a připojil fotku. »Džegr« jen s nejnutnější výstrojí nabírá sílu na cvičení se svou specialitkou – »palačinkami«.

Dokud můžeš

Jágr s železnými kotouči navlečenými na hokejku, aby ji měl těžší, kličkovával už dávno. „Dají se cvičit různé úhly, různé osmičky. Musí se posilovat, dokud můžeš,“ vysvětloval.

A co hrát, Jardo?! Rytíři mocně posilují s ambicí na play off a kouč národního týmu Rulík začne skládat tým pro ZOH 2026 v Miláně. Jeden dříč s číslem 68 by se hodil! A tohle na konec nevypadá!