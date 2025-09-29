Jágr pořád nenastoupil, na Facebooku vysvětloval fanouškům skládání sestavy
Piloval formu na další sezonu u Rytířů, v přípravě byla vidět chemie s Antonínem Melkou a Kellym Klímou. Od začátku extraligy ale menšinový majitel Kladna Jaromír Jágr na ledě chybí a ze skyboxu sleduje výsledkové trápení spoluhráčů. Na ně i trenéra Davida Čermáka roste tlak fanoušků. Na komentář jednoho z příznivců v neděli před zápasem zareagovala na Facebooku přímo kladenská legenda. „Jestli chceš kritizovat, tak bys tomu měl aspoň trochu rozumět,“ napsal Jágr a pustil se do vysvětlování sestavy.
Prohráli posledních šest zápasů, jiskřičku naděje vykřesal naposledy bod v Třinci. Rytíři soupeře často přehrají a přestřílí, ale trápí je koncovka a v posledních zápasech i absence beků. Kvůli zranění chybí Jan Piskáček a Jérémie Blain, rodinné důvody naposledy nepustily do akce také Phila Pietronira.
Proto si Kladno vypůjčilo z prvoligových Litoměřic Dušana Žovince. V předzápasové sestavě figuroval dvakrát v prvním obranném páru, což překvapilo fanoušky na facebookovém profilu Rytířů. A Jaromír Jágr se rozhodl na jeden z komentářů reagovat.
„Obranné dvojice se skládají podle toho, aby byly vyrovnané. Ofenzivní obránce s defenzivním, zkušený s nezkušeným. Někdo hraje rád nalevo a někdo zase napravo a je úplně jedno, jestli jsi napsaný první, druhá nebo třetí dvojice,“ pustila se legenda do vysvětlování, jak se skládá lineup na jednotlivý zápas.
„A protože máme čtyři útočné trojice a jenom tři obranné dvojice, tak během zápasu stejně všichni hrajou se všema. Děkuji za pochopení,“ dodal na konec svého komentáře.
Otevření 38. profesionální sezony se zatím odkládá
Kladno nastoupilo na led Ocelářů s prvním obranným párem ve složení Martin Jandus – Dušan Žovinec. Zatímco Jandus strávil na ledě takřka půl hodiny, vypomáhající litoměřický bek se přehoupl jen přes 15 minut. Větší vytížení měli z beků ještě Michal Houdek a Griffin Mendel.
Žovinec záskokem v extralize píše zajímavý příběh. Za Rytíře nastoupil už třikrát a bilanci v nejvyšší soutěži rozšířil na osm utkání. Poslední příležitost dostal už na začátku roku 2012 v dresu Sparty. Od té doby se z něj stal platný bek do druhé nejvyšší ligy, ale další šance o patro výš až do letošního roku nepřišla.
Dvaatřicetiletý bek za Rytíře dosud nebodoval, ve statistice plus/mínus zůstal na nule a jeho čas na ledě jde postupně nahoru. Kladno naopak dál zůstává v tabulce poslední, po minulém kole se ale o bod přiblížilo Litvínovu.
Klub, který od aktuální sezony z většiny vlastní podnikatel Tomáš Drastil, po rozsáhlých změnách nedává góly. V devíti zápasech nastřílel jen 15 branek. Horší je už jen Verva, odehrála ale o utkání méně.
I kvůli střeleckému strádání Rytířů fandové netrpělivě vyhlížejí návrat legendy s číslem 68. Přítomnost nyní třiapadesátiletého útočníka v minulých letech často zafungovala. V této sezoně se na první Jágrův start čeká. Zkraje sezony se mluvilo o drobnějším zdravotním problému, nejproduktivnější Evropan v historii NHL však absentuje dál. Naposledy hrál Jágr 2. září v přípravě proti švýcarskému Luganu. V přípravě stihl šest zápasů a dvakrát bodoval. Otevření 38. profesionální sezony v kariéře se však zatím odkládá.
Kladenská marodka se mezitím rozrostla dál. Kromě zmíněných beků chyběli v neděli v Třinci i zranění útočníci Marcel Barinka a Jakub Strnad, nemoc zase vyřadila Nika Ojamäkiho. Pozitivem pro Rytířů je alespoň fakt, že předsezónní posila Daniel Audette konečně začala dávat góly.
Nejvytěžovanější obránci Kladna
- 1. Martin Jandus, průměrný čas na ledě 24:01
- 2. Phil Pietroniro, průměrný čas na ledě 23:52
- 3. Griffin Mendel, průměrný čas na ledě 21:35
- 4. Jérémie Blain, průměrný čas na ledě 18:33
- 5. Jan Piskáček, průměrný čas na ledě 17:39
- …
- 8. Dušan Žovinec, průměrný čas na ledě 11:48
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|9
|6
|0
|1
|2
|28:25
|19
|2
Č. Budějovice
|9
|6
|0
|0
|3
|35:18
|18
|3
Třinec
|8
|4
|2
|0
|2
|28:20
|16
|4
K. Vary
|9
|5
|0
|1
|3
|24:21
|16
|5
Plzeň
|9
|4
|1
|2
|2
|22:20
|16
|6
Liberec
|9
|5
|0
|0
|4
|25:24
|15
|7
Sparta
|9
|4
|1
|0
|4
|27:20
|14
|8
Pardubice
|9
|4
|1
|0
|4
|29:23
|14
|9
Vítkovice
|9
|3
|2
|1
|3
|24:24
|14
|10
Olomouc
|8
|4
|0
|1
|3
|21:24
|13
|11
M. Boleslav
|9
|3
|0
|0
|6
|17:28
|9
|12
Mountfield
|8
|2
|1
|0
|5
|20:26
|8
|13
Litvínov
|8
|2
|0
|0
|6
|14:28
|6
|14
Kladno
|9
|1
|0
|2
|6
|15:28
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž