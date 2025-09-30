Další nezdar Sparty, Motor vystřídal v čele Kometu. Kladno padlo posedmé v řadě
České Budějovice se po výhře nad Vítkovicemi v 10. kole extraligy vyšvihly na první místo tabulky, kde vystřídaly Kometu, která si připsala třetí prohru v řadě, když nestačila na Třinec. Kladno nezastavilo příval porážek, doma padlo s Karlovými Vary. Za Rytíře byl poprvé v sezoně v nominaci Jaromír Jágr, do utkání ale nakonec nezasáhl. Pardubice skolily Litvínov v prodloužení a úterní program uzavřel souboj Sparty s Plzní, v tom se radovali hosté.
Kometa padla potřetí v řadě
Třinec porazil Brno 1:0, připsal si pátou výhru v řadě a sesadil Kometu z čela tabulky. O jedinou branku utkání se na začátku druhé třetiny postaral Michal Kovařčík, brankář Marek Mazanec vychytal první čisté konto v sezoně. Úřadující mistr si po dobrém vstupu do aktuálního ročníku připsal třetí porážku za sebou.
Plzeň veze tři body ze Sparty
Sparta prohrála s Plzní 0:2. Pražané doma od úvodního triumfu proti Třinci nebodovali potřetí za sebou, vstřelili za tu dobu jen dva góly. Indiáni oslavili třetí vítězství za sebou, ve vzájemných duelech uspěli po sérii osmi porážek. Před dnešním soubojem slavili výhru nad Spartou naposledy koncem ledna 2023. Vítěznou branku dal ve třetí minutě Jakub Lev. První čisté konto v sezoně uhájil díky 39 úspěšným zásahům Jan Růžička.
Motor poskočil na první místo
České Budějovice porazily Vítkovice 2:1, vyhrály potřetí za sebou a jsou novým lídrem soutěže. Na tříbodovém zisku Motoru se dvěma asistencemi podílel nejproduktivnější hráč extraligy Nick Olesen.
Pardubice uspěly v prodloužení
Pardubice zdolaly Litvínov 2:1 v prodloužení. O výhře Východočechů rozhodl v 64. minutě útočník Jakub Lauko. Dynamo získalo šesté vítězství v sezoně, Litvínov prohrál potřetí v řadě.
Kladno nestačilo na Vary
Kladno podlehlo na domácím ledě Karlovým Varům 1:3, zapsalo si už sedmou porážku v řadě a s jedinou výhrou zůstává v tabulce poslední. O vítězství Západočechů, kteří uspěli po dvou porážkách za sebou, rozhodl dvěma góly kanonýr Ondřej Beránek. Do zápasu měl na domácí straně zasáhnout legendární Jaromír Jágr, ale rozbruslení ukončil předčasně a utkání sledoval v civilu ze skyboxu.
Olomouc loupila v Hradci
Jediný gól Petra Fridricha ze 30. minuty stačil Olomouci k vítězství na ledě Hradce Králové. Hanáci i zásluhou prvního čistého konta Matěje Machovského v sezoně bodovali počtvrté za sebou, Mountfield nedokázal navázat na dvě výhry bez inkasované branky.
Boleslav vynulovala Liberec
Mladá Boleslav zvítězila v regionálním derby na ledě Liberce 3:0 a po sérii čtyř porážek tak získala tři body. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na nedělní vítězství 3:1 na Spartě a po dvou výhrách vyšli bodově naprázdno. Bruslaři šli do vedení v 19. minutě zásluhou Tomáše Fořta, pojistku pak přidali v závěru třetí části svými góly Steve Moses a Filip Pyrochta. Čisté konto udržel Dominik Furch.
Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Č. Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2
Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3
K. Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4
Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5
Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6
Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7
Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8
Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9
Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10
Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11
M. Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12
Mountfield
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13
Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14
Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž