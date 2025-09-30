Předplatné

Další nezdar Sparty, Motor vystřídal v čele Kometu. Kladno padlo posedmé v řadě

Zklamaní hráči Sparty po porážce
Zklamaní hráči Sparty po porážceZdroj: Michal Beranek / Sport
Miloš Roman z Třince a Tomáš Zohorna z Brna
Hráči Kladna slaví gól
Jakub Lauko v akci proti Litvínovu
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
Michal Gulaši z Brna, Andrej Nestrašil z Třince a brankář Aleš Stezka
Jan Štencel z Českých Budějovic dává gól
Jaromír Jágr se připravuje na zápas
121
Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tipsport extraliga
Vstoupit do diskuse (7)

České Budějovice se po výhře nad Vítkovicemi v 10. kole extraligy vyšvihly na první místo tabulky, kde vystřídaly Kometu, která si připsala třetí prohru v řadě, když nestačila na Třinec. Kladno nezastavilo příval porážek, doma padlo s Karlovými Vary. Za Rytíře byl poprvé v sezoně v nominaci Jaromír Jágr, do utkání ale nakonec nezasáhl. Pardubice skolily Litvínov v prodloužení a úterní program uzavřel souboj Sparty s Plzní, v tom se radovali hosté.

Kometa padla potřetí v řadě

Třinec porazil Brno 1:0, připsal si pátou výhru v řadě a sesadil Kometu z čela tabulky. O jedinou branku utkání se na začátku druhé třetiny postaral Michal Kovařčík, brankář Marek Mazanec vychytal první čisté konto v sezoně. Úřadující mistr si po dobrém vstupu do aktuálního ročníku připsal třetí porážku za sebou.

Plzeň veze tři body ze Sparty

Sparta prohrála s Plzní 0:2. Pražané doma od úvodního triumfu proti Třinci nebodovali potřetí za sebou, vstřelili za tu dobu jen dva góly. Indiáni oslavili třetí vítězství za sebou, ve vzájemných duelech uspěli po sérii osmi porážek. Před dnešním soubojem slavili výhru nad Spartou naposledy koncem ledna 2023. Vítěznou branku dal ve třetí minutě Jakub Lev. První čisté konto v sezoně uhájil díky 39 úspěšným zásahům Jan Růžička.

Motor poskočil na první místo

České Budějovice porazily Vítkovice 2:1, vyhrály potřetí za sebou a jsou novým lídrem soutěže. Na tříbodovém zisku Motoru se dvěma asistencemi podílel nejproduktivnější hráč extraligy Nick Olesen.

Pardubice uspěly v prodloužení

Pardubice zdolaly Litvínov 2:1 v prodloužení. O výhře Východočechů rozhodl v 64. minutě útočník Jakub Lauko. Dynamo získalo šesté vítězství v sezoně, Litvínov prohrál potřetí v řadě.

Kladno nestačilo na Vary

Kladno podlehlo na domácím ledě Karlovým Varům 1:3, zapsalo si už sedmou porážku v řadě a s jedinou výhrou zůstává v tabulce poslední. O vítězství Západočechů, kteří uspěli po dvou porážkách za sebou, rozhodl dvěma góly kanonýr Ondřej Beránek. Do zápasu měl na domácí straně zasáhnout legendární Jaromír Jágr, ale rozbruslení ukončil předčasně a utkání sledoval v civilu ze skyboxu.

Olomouc loupila v Hradci

Jediný gól Petra Fridricha ze 30. minuty stačil Olomouci k vítězství na ledě Hradce Králové. Hanáci i zásluhou prvního čistého konta Matěje Machovského v sezoně bodovali počtvrté za sebou, Mountfield nedokázal navázat na dvě výhry bez inkasované branky.

Boleslav vynulovala Liberec

Mladá Boleslav zvítězila v regionálním derby na ledě Liberce 3:0 a po sérii čtyř porážek tak získala tři body. Naopak Bílí Tygři nedokázali navázat na nedělní vítězství 3:1 na Spartě a po dvou výhrách vyšli bodově naprázdno. Bruslaři šli do vedení v 19. minutě zásluhou Tomáše Fořta, pojistku pak přidali v závěru třetí části svými góly Steve Moses a Filip Pyrochta. Čisté konto udržel Dominik Furch.

Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE
01Detail
LIVE
03Detail
LIVE
13Detail
LIVE
02Detail
LIVE Po prodl.
21Detail
LIVE
21Detail
LIVE
10Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Č. Budějovice10700337:1921
2Třinec9520229:2019
3K. Vary10601327:2219
4Plzeň10512224:2019
5Brno10601328:2619
6Pardubice10420431:2416
7Olomouc9501322:2416
8Liberec10500525:2715
9Sparta10410527:2214
10Vítkovice10321425:2614
11M. Boleslav10400620:2812
12Mountfield9210620:278
13Litvínov9201615:307
14Kladno10102716:315
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Vstoupit do diskuze (7)

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů