Tenistka Šafářová ukázala nový účes: Změna je život

To je proměna! Bývalá tenistka Lucie Šafářová (38) se rozhodla pro radikální krok a rozloučila se s účesem, který ji provázel celé roky. Fanouškům se pochlubila sestřihem, který z ní udělal nového člověka!

„Změna je život!“ napsala Lucie k selfíčku, na kterém pózuje s účesem takzvaně na mikádo. Pro fanoušky bronzové medailistky z olympiády v Riu to bylo pořádné překvapení.

Manželka bývalého hokejového reprezentanta Tomáše Plekance (42) totiž dlouhá léta nosila spíše delší vlasy. Z fotografie je ale zřejmé, že po zkrácení délky vypadá Lucčina hříva objemněji a bývalá reprezentantka s novým účesem působí velmi elegantně. Přesto, že poslední roky brněnská rodačka vzhled vlasů příliš neměnila, v minulosti experimentovala například i s barvou a jednu dobu byla brunetka.

Ačkoliv Lucie pověsila tenisovou raketu před několika lety na hřebík, aktivního životního stylu se nevzdala. S manželem jsou velmi akční a poměrně často vyrážejí například na vyjížďky na kolech nebo výlety do hor. A nový účes s kratšími vlasy se zdá být ideální volbou pro takový způsob života.

