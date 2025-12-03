Předplatné

Záhada Camavingy z Letné. Eneme se tlačí do sestavy, proč ho Priske nevyužíval?

Video placeholder
Výroční trapas s Priskeho přispěním, Slončík do Plzně a poctivec Chytil. Mění se Kováč? • Zdroj: iSport.tv
Výroční trapas s Priskeho přispěním, Slončík do Plzně a poctivec Chytil. Mění se Kováč?
Santiago Eneme ze Sparty během utkání Konferenční ligy proti polskému Rakówu
Santiago Eneme ze Sparty během utkání 7. kola Chance ligy proti Zlínu
Santiago Eneme v generálce proti Young Boys Bern
Santiago Eneme v generálce proti Young Boys Bern
Santiago Eneme v generálce proti Young Boys Bern
Santiago Eneme je novým hráčem Sparty
Kají se? Sparťané jako školáci přistižení při kouření na záchodě po ostudě s Pardubicemi.
Jiří Fejgl
Chance Liga
V temnotě, do níž se Letná zatáhla v neděli večer při blamáži s Pardubicemi, svítil jako jiskra naděje. Dostal se do šance, zkoušel kolmice, obratně kombinoval. Že umí, se tak nějak tušilo, jenže Brian Priske, trenér Sparty, prakticky až do minulého týdne Santiaga Enemeho nevyužíval, až ignoroval. Proč? To je záhada, byť indicie se najdou. Uvidí se, zda se záložník s hlavou nahoře, jenž v létě přišel z Liberce za 50 milionů, postaví dnes do základní sestavy v Brně proti Artisu. Pro Letenské jde o zásadní zápas: titul uniká, pohárový triumf je žádaný. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>> 

Když si jde uvařit, je Santiago Eneme systematický. Připraví si ingredience, nakrájí je, poté si na telefonu znovu pustí recept, na který se chystá. A začne kuchtit. Žádné zběsilosti. Najdete však i další příklady. Hltá knihy o seberozvoji, myšlenky si třídí.

„Má barevné kartičky na různých stránkách, vrací se k tomu,“ vykládá Michal Samir, režisér dokumentu o Slovanu, který se jmenuje Zpátky na vrchol. Při natáčení se s Enemem seznámil, sledoval jeho rozpuk, který vyvrcholil přestupem do Sparty.

Tedy dalším krokem.

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

