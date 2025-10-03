Kulatiny příbramského bosse Jaroslava Starky: Slavím prací
Ten bonmot z bijáku Vesničko má středisková je kultovní. „Oslavuj, ale prací,“ vybídnul k činnosti bagristu vyspávajícího kocovinu šofér Pávek. Prezident fotbalové Příbrami Jaroslav Starka se jí drží. Kulatiny pro někoho populární, pro jiného nepopulární persony české kopané mají číslo sedmdesát.
Co při životním jubileu zrovna děláte?
„Slavím pracovním obědem. Já vím, je to jako z té komedie a že bych to v tomhle věku říkat neměl, ale víte jak to je. Prostě pracuju (se smíchem).“
Jestli se nepletu, máte v rodině oslavy nějak po kupě, že?
„Přesně tak. Syn Honza i vnučka Sofinka mají narozeniny 28. září. Ty už jsme trochu oslavili a na moje sedmdesátiny dojde v sobotu při rodinném obědě.“
Když už jste mluvil o věku a o práci, jak jste na tom zdravotně?
„Přiměřeně věku, okolnostem a opotřebení můžu zaplaťpánbůh říct, že jsem celkem fit.“
Co proto děláte, golfíček?
„Jo, jo. I když to pořád moc neumím, hraju dvakrát týdně golf. Taky jezdím na kole a doma chodím do posilovny.“
U toho určitě zůstanete. A jaké máte plány?
„To je jednoduché. Být zdravý. To samé si přeju pro rodinu a taky, aby nám trochu šel fotbal.“
Desáté místo po desátém kole druhé ligy. Je to na oslavu?
„Vzhledem k tomu, že jsme dali mužstvo dohromady za třicet dnů, jsme spokojení. Teď máme Budějovice a jedeme tam samozřejmě jako vždycky vyhrát.“