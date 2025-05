Filip Hronek. Nevynikal jako třeba buldozer Stránský, který taky sahal po hattricku, nebo oslavenec Červenka. Ale hned na začátku nastartoval motory a prudkou přihrávkou zkusil vyslat do akce Adama Klapku. Vyšlo mu to až s Martinem Nečasem, který s pukem obkroužil branku, jenže neskóroval. Bek Vancouveru rozdával přihrávky z hloubi obrany, dirigoval přesilovku. Vzadu spolehlivě uklidňoval hru, u mantinelů získával puky. Sám řekl, že to může být lepší, ale už posbíral pět asistencí. Známka 7 z 10.