Plzeň - Malmö 3:0. Kapitán Vydra u všech gólů, padly tři červené karty
Na evropské scéně fotbalisté Plzně zapomínají na problematická klopýtání a turbulentní změny posledních dnů. Dočasný trenér Marek Bakoš dovedl svůj tým ve druhém utkání ligové fáze Evropské ligy k pohodlné výhře 3:0 nad Malmö. Viktorii klasicky držel kapitán Matěj Vydra, vedle něj se mezi střelce zapsali i Rafiu Durosinmi a Karel Spáčil. Dobře rozjeté utkání Západočeši tentokrát zvládli a na kontě mají po dvou kolech čtyři body, zajímavostí zápasu jsou celkem tři červené.
Miroslav Koubek i Jan Trousil už sledovali své bývalé svěřence maximálně na dálku u televize, v Plzni dočasně převzal trenérské otěže Marek Bakoš. Oproti nedělní porážce se Zlínem udělal pět změn (do hry šli Vydra, Spáčil, Valenta, Memič, Jedlička), ve srovnání s úvodním duelem Evropské ligy na Ferencvárosi naskočili jen tři jiní hráči (Spáčil, Valenta, Višinský).
Plzeňský prapor zvedl především kapitán Matěj Vydra. Otevřel skóre, podílel se na druhé brance Rafia Durosinmiho i třetím zásahu Karla Spáčila. Měl ještě další šance a výrazně si řekl o to, aby se objevil v páteční nominaci Ivana Haška na zápasy s Chorvatskem a Faerskými ostrovy.
Viktorii šly naproti také verdikty albánského sudího Enea Jorgjiho. Po dvou žlutých kartách vyloučil už ve 39. minutě (pět minut po úvodní Vydrově brance) hostujícího Lasseho Johnsena, nabídnutou přesilovku využila Plzeň ještě na konci prvního poločasu gólem Durosinmiho.
Na konečných 3:0 zvýšil brzy po přestávce na zadní tyči dobře postavený Karel Spáčil, mohla se řešit těsná ofsajdové pozice. „Na rozhodčí si dnes Plzeň nemůže stěžovat,“ shrnul ve studiu stanice Sport 1 trenér a expert Sportu Stanislav Levý.
Hlavní arbitr ještě vyloučil ve druhé půli domácího Merchase Doskiho po tvrdém došlápnutí mladého Jense Strygera, na výsledku to už ale nic nezměnilo. Naopak hosté přišli v úplném závěru po zbytečném faulu loktem na výborně hrajícího Václava Jemelku o druhého hráče Daniela Gudjohnsena.
„Budou spokojení s výsledkem i výkonem, po třetí brance se utkání jen dohrávalo. Malmö mě zklamalo, v defenzivě to bylo hodně špatné,“ hodnotil zápas expert Levý. „Třetí gól Plzeň uklidnil, byl opravdu rozhodující,“ souhlasil druhý host ve studiu stanice Sport1 Patrizio Stronati, stoper maďarského celku Puskás Akademia.
Viktoria po hrůzném týdnu, kdy ztratila tři důležité zápasy a následně přišla i o zkušeného kouče Koubka, oslavila kýžené vítězství.
Západočeši ukázali, že na mezinárodní scéně se jim dlouhodobě daří. Na domácí půdě prohráli v minulé sezoně Evropské ligy pouze dvakrát, předchozí ročník Konferenční ligy dokonce prošli bez jediné porážky, vyřazení ve čtvrtfinále přinesla až ztráta na Fiorentině.
Bakoš se svými kolegy si mohl odškrtnout úspěšné probuzení aktuálně velmi zranitelného celku. Ještě důležitější bude zvládnout nedělní ligový duel s Hradcem – Plzeň v domácí soutěži aktuálně ztrácí devět bodů na třetí Jablonec.
Co se bude dít v klubu během reprezentační pauzy dál, je zatím ve hvězdách. Velmi pravděpodobně by se v kabině mohl brzy představit Martin Hyský, kterého má Plzeň vytipovaného coby Koubkova nástupce. Zatím probíhají jednání a finální dohoda ještě není uzavřená.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Braga
|2
|2
|0
|0
|3:0
|6
|2
Lille
|2
|2
|0
|0
|3:1
|6
|3
Plzeň
|2
|1
|1
|0
|4:1
|4
|4
Real Betis
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|5
Freiburg
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6
Panathinaikos
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|7
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|8
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|9
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10
FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|11
Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
GA Eagles
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|15
AS Řím
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|16
Brann
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|17
Young Boys
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|18
Fenerbahce
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|19
Ludogorets
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|20
FCSB
|2
|1
|0
|1
|1:2
|3
|21
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|22
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23
Ferencváros
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|24
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|25
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
Boloňa
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27
Celtic
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|28
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|30
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Nice
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|34
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35
Utrecht
|2
|0
|0
|2
|0:2
|0
|36
Malmö
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
- Osmifinále
- Play-off