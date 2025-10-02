Krejčí nemohl dospat, splnil si sen. Zůstane, nebo ne? Potřebuje probrat...
Po třech letech a jednom měsíci zase vedl milované Pardubice, tým, jenž předtím cepoval devět let a vyšvihl se s ním do ligy, kde hned v první sezoně bral neskutečné sedmé místo. Navíc se dočkal zápasu na stále ještě novém stadionu. Byl to jeho sen, proto nemohl dospat. Velký večer však Jiřímu Krejčímu pokazila brzká červená karta a prohra s Baníkem 0:1. Co bude na východě Čech dál? Už v sobotu dorazí silná Karviná.
Přechodný trenér?
Všeobecně se má za to, že Jiří Krejčí převzal po vyhazovu Davida Střihavku mužstvo na přechodnou dobu, ostatně posunul se k němu z pozice konzultanta. Je však pravda, že klub zatím nevydal jasné prohlášení. „Jestli jsem trvalé řešení? Myslím, že tahle otázka ještě není úplně na stole,“ vykládal Krejčí po Baníku. „Možností jsou obě varianty,“ dodal. Rozhodne se po duelu s Karvinou, tedy v reprezentační pauze. Osloven je i její trenér Martin Hyský.
75
Tolik zápasů zatím Jiří Krejčí odtrénoval v lize, ve všech vedl Pardubice.
Naučit se vyhrávat
V sezoně ten pocit ještě nepoznali, v minulém ročníku pouze čtyřikrát. „Nebyl to jednoduchý rok, kluci hráli baráž, teď pro ně nebyl vstup ideální,“ ulevil si Krejčí. Série pokračovala i s Baníkem, byť trenér najel na mód chválení, mužstvo povzbuzoval, mluvil o nadšení z výkonu. „Každá prohra bolí, nebudu přece říkat, že nám nevadí,“ byl naštvaný lídr zálohy Jan Řezníček. „Teď už musíme,“ vzkázal. Ale to už fans Pardubic párkrát slyšeli…
29
Tolik bodů získaly Pardubice za posledních pětačtyřicet ligových utkání.
Ústup od zelenáčů
Filip Šancl na lavici, stejně tak Jan Trédl či Štěpán Míšek. Mikuláš Konečný nemohl naskočit kvůli zranění. Z ultramladých borců se tak v základní sestavě objevil pouze slávistický (prý) zázrak Divine Teah, pro nějž to bylo po vyloučení Davida Šimka složité. „Chtěli hrát bezpečněji a moc toho soupeři nenabízet. Když si to vezmu, soupeři v posledních zápasech jen čekali, až něco zkazíme,“ vysvětlil tahoun Řezníček. Zkrátka šlo o zkušenost.
32
V takovém věku je Jan Řezníček, nejstarší hráč Pardubic v zápase s Baníkem.
Sázka na vztah
Ano, udělal to už Střihavka, myslitele Řezníčka, jenž posledních šest let kopal druhou ligu za Chrudim, postupně (a nečekaně) postavil do základní sestavy. Mladý reprezentant Míšek, jedna z hlavních nadějí klubu, byl upozaděn. Krejčí v tom pokračuje, je to logické, s hráčem ho pojí dlouholetý vztah. „Mám ho na očích od jeho osmnácti let, zažili jsme postup do extraligy dorostu, vedle jsem ho také v áčku,“ vysvětlil kouč. Řezníček mu důvěru vrací.
298
Tolik minut odehrál Jan Řezníček v sezoně. Třikrát ze čtyř utkání byl v základní sestavě.
Proměnit investice
Bylo to bláznivé - na pardubické poměry až šílené. V poslední den přestupního termínu ohlásil klub sedm posil, velká jména nevyjímaje, jde zejména o Giannise-Fivose Botose a Filipa Vechetu či hostujícího slávistu Teaha. Především Vecheta, čahoun s pověstí střelce i bonvivána, ja zatím za očekáváním. Vloni dal za Karvinou třináct branek, nyní je na nule při deseti startech (6 Karviná, 4 Pardubice). „Potýká se s nerozehraností,“ soudí Krejčí.
1
Tolik střel vyprodukoval Filip Vecheta za Pardubice. Proti Slovácku bránu netrefil.