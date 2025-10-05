Odpověď Českého badmintonového svazu na článek s názvem „Skandál v českém badmintonu! Trenér šmíroval olympioniky“ uveřejněný na internetové stránce isport.blesk.cz dne 1. 9. 2025.
Český badmintonový svaz tímto odmítá, že by snad komukoliv zakazoval se k celé věci vyjádřit. Nikdy mu nebyly předloženy žádné podklady k daným skutečnostem a není tak s nimi seznámen. Současně uvádí, že jednotlivým osobám poskytl veškerou podporu ohledně řešení nastalé situace, včetně doporučení dalších kroků, jakož i poskytnutí pomoci. Současně Český badmintonový svaz uvádí, že odmítá, že by se snažil před blížící se olympiádou v Paříži jakékoliv skutečnosti zatajit a upřesňuje, že s ohledem na citlivost jednotlivých událostí ponechal řešení na samotných zasažených osobách, neboť mu nepřísluší takové skutečnosti bez souhlasu daných osob, jakkoliv projednávat, a to mimo jiné z obavy případné sekundární viktimizace daných osob.