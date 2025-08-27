TOP 10 hvězd EuroBasketu: Jokič, šampioni NBA, kučeravý zabiják či „Afričan“ z Německa
Možná to bude nejlepší EuroBasket historie. Šampionát, který startuj už dnes, přivábil řadu velkých hvězd. V článku iSportu se podívejte na desítku vyvolených, kterým by se mělo rosit čelo nejen z fušky na palubovce, ale také z tepla reflektorů, jež na ně udeří při sebemenší příležitosti.
Nikola Jokič (Srbsko/Denver Nuggets)
Pozice: pivot
Věk: 30 let
Působí sice na první dobrou jako hromotluk, jenže zdání klame. Těžko hledat na EuroBasketu větší hvězdu, když pro mnohé je srbský kolos nejlepším basketbalistou současnosti. NBA už mu leží u nohou, protože je šampionem z roku 2023, k tomu přidal třikrát ocenění pro nejužitečnějšího hráče mezi zámořskou elitou. S reprezentací získal stříbro na LOH 2016 a bronz na LOH 2024.
„Každou sezonu se zlepšuje, i když se zdá, že už to není možné. Loni zlepšil svou přechodovou hru. Teď také více střílí za tři body. To mohl dělat už dříve,“ prohlásil kouč srbské reprezentace Svetislav Pešič. Hráče kolem sebe povyšuje. Skvěle čte hru a na pivota se pyšní parádní přihrávkou.
Luka Dončič (Slovinsko/Los Angeles Lakers)
Pozice: rozehrávač
Věk: 26 let
V létě rozjel drtivé tréninkové dávky a zhubnul čtrnáct kilogramů. U bývalého zaměstnavatele v Dallasu si ťukali na čelo, proč to nešlo už dřív. Dončič byl už předtím fenomén a prvotřídní střelec. Mnohdy mu vyčítali nedostatečnou fyzičku. Teď udělal kdeco, aby pomohl Slovinsku na EuroBasketu. Národní tým je totiž notně oslaben. Čáry hlavního mága budou potřeba.
„Nejsem jediný lídr. Mám pocit, že i ostatní mají důležité slovo. Pokud máte v týmu jediného šéfa, ničeho nedosáhnete a já chci pro Slovinsko medaili,“ nechal se slyšet rodák z Lublaně, který třeba na rozdíl od Jokiče už evropský titul má. Se Slovinskem se poprvé v historii radoval v roce 2017.
Giannis Antetokounmpo (Řecko/Milwaukee Bucks)
Pozice: křídlo
Věk: 30 let
Tohle byla jedna velká sága. Bude slovutný Giannis k dispozici na ME? Byl zdravý, přesto v přípravě nenastupoval. Důvodem bylo nezaplacené pojištění. Spekulovalo se totiž, jestli bude největší řecká star vůbec pokračovat v Milwaukee. Teď to vypadá, že u vítěze NBA 2021 setrvá a tím pádem mohl naskočit do přípravného utkání proti Lotyšsku. Giannis je nejstarší z pěti bratrů. Thanasis a Kostas byli taky v přípravě na EuroBasket, ale „The Greek Freak“ má být jednoznačným lídrem.
„Je opravdu motivovaný hrát toto léto za národní tým. Jde o to, co jsme si mezi sebou vybudovali. Nejen já a Giannis, ale hlavně on s ostatními hráči,“ má jasno kouč Vassilis Spanoulis.
Lauri Markkanen (Finsko/Utah Jazz)
Pozice: pivot
Věk: 28 let
Všem obranám by měla svítit červená kontrolka, když půjdou na tým Suomi. Nejlepší finský basketbalista historie dál pokračuje v NBA v dresu Utahu a v reprezentaci je za boha. Říká se, že jeden hráč tým nedělá. Tady to neplatí. S Markkanenem jsou finské šance na slušný výsledek takové, že dokonce dle některých predikcí může být Finsko černým koněm turnaje. A vzhledem k tomu, jak se kučeravý zabiják prezentuje v přípravě, to není náhoda. 31 bodů nasázel Belgii, 42 body znemožnil Poláky.
„Jsem nadšený, že můžu hrát za svou zemi. Věřím, že dokážeme udělat rozruch a dosáhnout úspěchu,“ má jasno finský basketbalový král a celková sedmička draftu 2017.
Kristaps Porzingis (Lotyšsko/Atlanta Hawks)
Pozice: pivot
Věk: 30 let
Další šampion NBA na scénu. Porzingis se radoval v roce 2024 s Bostonem Celtics. To je ale minulost. Od nové sezony bude jeden z nejlepších světových pivotů hrát po boku Víta Krejčího v Atlantě. Momentálně v Lotyšsku nenajdete populárnějšího sportovce. Porzingis je v této pobaltské zemi number one. Navíc bude hrát doma. MS 2023 mu kvůli zranění uteklo. I bez něj Lotyši skončili pátí.
„V mé kariéře se nikdy nestalo, že bych nepřijel podpořit Lotyšsko, pokud jsem byl zdráv. Zápasy v základní skupině budou něco jako Euroliga, prostě na život a na smrt,“ hlásil lotyšský tahoun, který se z dřívějšího působení v Seville zná s trenérem Čechů Diegem Ocampem.
Franz Wagner (Německo/Orlando Magic)
Pozice: křídlo
Věk: 23 let
V první den šampionátu oslaví 24. narozeniny. Jako holobrádek už byl v bronzovém týmu před třemi lety, v roce 2023 už se podílel na senzačním titulu mistrů světa jako důležitý muž sestavy. Má za sebou čtyři kompletní sezony v Orlandu, ale nezpomaluje ve svém rozletu. Každou sezonu má čísla lepší a lepší. Jeho průměr 24,1 bodu na zápas patřil ke špičce v NBA.
„Vidím sám sebe jako jednoho z vedoucích hráčů. Nejsem přirozený vůdce jako Dennis Schröder, ale chci na tom pracovat. Národní tým je skvělé místo, abych si to vyzkoušel. Zvlášť mezi staršími hráči, kteří respektují můj příspěvek,“ nechal se slyšet Wagner.
Deni Avdija (Izrael/Portland Trail Blazers)
Pozice: křídlo
Věk: 25 let
Pokud nesledujete NBA, je to pro vás asi překvapivé jméno, ale do našeho výčtu jednoznačně patří. Avdija má za sebou po přesunu z Washingtonu do Portlandu nejlepší sezonu za mořem. Lídr klubu i reprezentace, velmi dobrý střelec, který i díky výšce a solidnímu výskoku vypomáhá skvěle pod košem. Dopředu avizuje, že by se pro dobro reprezentace rozkrájel.
„Udělám vše pro to, aby tento tým uspěl. Vždycky mířím na vrchol. Je mi jasné, že se na mě soupeři zaměří, ale my máme spoustu talentovaných hráčů a vynikajícího trenéra. Nevidím důvod, proč by Izrael neměl postoupit do pozdní fáze turnaje,“ prohlásil po jednom z přípravných zápasů.
Alperen Sengün (Turecko/Houston Rockets)
Pozice: pivot
Věk: 23 let
Benjamínek našeho výčtu odkroutil v Houstonu už čtvrtou sezonu. Jeho statistiky z posledního ročníku hovoří za vše. V průměru 19 bodů a 10 doskoků na zápas z něj dělají výjimečný artikl. Mít průměrně double double v NBA je jako stavovský odznak. Turecko čeká na medaili z ME od roku 2001. Celkově už vyslalo na šampionáty asi silnější týmy, ale Sengün je výjimečný a pro případný úspěch nezbytný.
„Už dlouho jsme nezažili ten opojný pocit. Doufám, že se z nás jednotlivců stane pro turnaj silný tým. Rád bych Turecku přinesl emoce, které prožívají vítězové,“ nechal se slyšet pro turecká média. V přípravě nasázel shodně 25 bodů Německu i Litvě.
Dennis Schröder (Německo/Sacramento Kings)
Pozice: rozehrávač
Věk: 31 let
V příští sezoně NBA se může přiblížit tisícovce zápasů mezi zámořskou elitou. To už bude v dresu Sacramenta, kam odešel po krátké anabázi v Detroitu. Na mezinárodní scéně už tak známé jméno získalo větší lesk na MS 2023. Právě on byl hlavní motor senzačního německého zlata. Po právu se stal nejužitečnějším hráčem šampionátu. Borec s kořeny v Gambii by měl patřit k největším ekvilibristům EuroBasketu a jako úřadující mistr světa má i patřičné sebevědomí.
„Vyhrajeme titul. Kdybych si tím nebyl jistý, nejsem tady a raději bych trávil čas doma v Braunschweigu. Evropský basketbal není jen zábava. Je to o trenérském vedení a vysokém basketbalovém IQ.“
Bogdan Bogdanovič (Srbsko/Los Angeles Clippers)
Pozice: rozehrávač
Věk: 33 let
Na závěr ten nejzkušenější. Dejte mu míč za trojkovou čárou a mazejte se radovat. Takovou pověst si srbský střelecký elegán během kariéry vydobyl. Málokdo se může pyšnit tak přesnou střelbou. Je pravdou, že v NBA už mnohdy tak výsadní postavení nemá, ale pro Srby je to druhý lídr za Jokičem ve zlaté honbě. S reprezentací má doma už dvě stříbra z MS, jedno z ME i olympiády, kde ještě přidal bronz. Titul mu uniká.
„Chceme konečně vyhrát. Je to naše velké přání. Co se týče tlaku, jsme Srbové. Cítíme ho vždy, když hrajeme,“ řekl bojovně naladěný během přípravy. Vzhledem k věku je to pro něj možná poslední šance na velký mezinárodní titul.