Děsivé záběry ze Šanghaje: Djokovič zvarcel na kurtu
Vedro a obrovská vlhkost. Kombinace těchto dvou faktorů pořádně potrápila tenisty na turnaji v Číně. Jednu z největších hvězd, Novaka Djokoviče (38), dokonce přímo na kurtu zradil žaludek a fanouškům se naskytl hrůzný pohled...
Bez ohledu na podmínky se hraje. Tenhle fakt v Šanghaji trochu zvedl ze židle dánského tenistu Holgera Runa (22), který na kurtu »mlel z posledního«. „Chcete, aby tady někdo z hráčů umřel?“ křičel zoufale během pauzy, kdy se pokoušel nabrat síly.
O tom, že hrát ve zdejších podmínkách nebyla žádná brnkačka, trochu svědčí i fakt, že hned tři nedělní zápasy skončily na turnaji skrečí. Mimo Jannika Sinnera (24), který opouštěl kurt v křečích, ukončil předčasně svůj zápas i Tomáš Macháč (24).
Dost špatně nesl tamní poměry i hvězdný Novak Djokovič, kterému se během duelu s Němcem Yannickem Hanfmanem několikrát udělalo špatně od žaludku a přímo na kurtu zvracel.
„Podmínky mají všichni hráči stejné, ale je to brutální,“ zhodnotil Djokovič po vyhraném utkání. „Je mazec, když máte každý den přes 80 procent vlhkosti. Zejména pro kluky, kteří hrají přes den v horku a na slunci, je to ještě brutálnější,“ politoval jiné hráče. „Pro mě je to z biologického hlediska trochu náročnější. Ale dnes jsem musel opravdu překonat bouři. Yannick odehrál od začátku neuvěřitelný zápas,“ smekl klobouk před svým sokem, který musel strpět stejné nepříjemné počasí jako Djokovič.