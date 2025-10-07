Překvapení u české atletky Lurdes Glorie Manuel: Odchází do ciziny!
Tatínka má z Angoly, maminku z Ruska, ale na svět přišla v Ostravě, a svou rodnou zemi hrdě reprezentuje. A je v tom velmi úspěšná! Atletka Lurdes Gloria Manuel (20) teď ale odchází trénovat do ciziny.
Dosud »Lu« bydlela a studovala v Táboře, ale brzy ji čeká velký přesun. Odchází totiž do Nizozemí. Přesněji do města Apeldoorn, kde bude bydlet i trénovat v tamním sportovním centru. Důvodem je, aby mohla být v každodenním kontaktu se svým švýcarským trenérem Laurentem Meuwlym. Dosud Lurdes trénovala podle plánu, který jí zasílal.
„Lu je soběstačná a zvyklá na cestování. Stejně jsme ale trochu neklidní, že pouštíme své dítě někam dál od sebe. Naštěstí manžel má starší sestru v Belgii a mladší v Paříži. Pokud bude zapotřebí, některá z tetiček může za ní zajet,“ řekla pro Seznam Zprávy maminka reprezentantky Anastasija. „Je to stále lepší dostupnost, než kdyby studovala v Americe, jak původně plánovala,“ dodala.
Česká atletka nedávno odmaturovala na střední škole v Táboře a začala se poohlížet po studiu na vysoké. Variantou samozřejmě bylo, že by ve vzdělávání pokračovala v Nizozemsku, kam teď svůj běžný život přesouvá.
Jenže problémem je, že tamní školy vyžadují povětšinou prezenční studium, které by pro juniorskou mistryni světa a Evropy a držitelku bronzové medaile z letošního halového ME bylo vzhledem k jejímu programu velmi náročné. A tak to vypadá, že upřednostní nějakou soukromou školu v Česku. „Chtěla bych se věnovat marketingu,“ nastínila reprezentantka.