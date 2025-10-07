Rudé missky poprvé spolu: Krása proti násilí
Derby pražských »S« se na trávníku opět nehrálo v rukavičkách, některé zákroky by v soutěži miss sympatie určitě neuspěly. Ale na stadionu na Letné se dalo koukat aspoň na hlavní tribunu, kde usedly dvě bývalé královny krásy – Jitka Nováčková (33) a Tereza Kadeřábková (34).
Nováčková ovládla Českou Miss 2011 a později si nabrnkla Fina Tima Sparva (38), jenž je teď ve Spartě pravou rukou šéftrenéra Priskeho. Druhá misska si nasadila korunku ještě s dívčím jménem Chlebovská o rok později.
V létě roku 2017 řekla »ano« reprezentantovi Pavlu Kadeřábkovi (33), který s velkou pompou opět po 10 letech v bundeslize oblékl rudý dres. „Konečně jsme se tu potkaly!“ radovala se při plichtě 1:1 Nováčková.