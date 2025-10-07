Rudé missky poprvé spolu: Krása proti násilí

Autor: mib
Krása proti násilí
Takhle vypadaly jako královny krásy.
Kadeřábková a Nováčková zářily na tribuně
Pavel Kadeřábek se svou manželkou Terezou provozují nadační fond Každá minuta rozhoduje
Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v Liberci
Pavel Kadeřábek slaví první gól od návratu do Sparty
Pavel Kadeřábek během prvního soutěžního utkání po návratu do Sparty
Jitka Nováčková s Timem Sparvem
Jitka Nováčková
Jitka Nováčková se svým finským fotbalistou Timem Sparvem. Po konci aktivní kariéry usedl na lavičku a nyní pomáhá Brianu Priskemu ve Spartě
Česko-finský pár Tim Sparv a Jitka Nováčková...
Jitka Nováčková se svým finským fotbalistou Timem Sparvem. Po konci aktivní kariéry usedl na lavičku a nyní pomáhá Brianu Priskemu ve Spartě

Derby pražských »S« se na trávníku opět nehrálo v rukavičkách, některé zákroky by v soutěži miss sympatie určitě neuspěly. Ale na stadionu na Letné se dalo koukat aspoň na hlavní tribunu, kde usedly dvě bývalé královny krásy – Jitka Nováčková (33) a Tereza Kadeřábková (34).

Nováčková ovládla Českou Miss 2011 a později si nabrnkla Fina Tima Sparva (38), jenž je teď ve Spartě pravou rukou šéftrenéra Priskeho. Druhá misska si nasadila korunku ještě s dívčím jménem Chlebovská o rok později.

V létě roku 2017 řekla »ano« reprezentantovi Pavlu Kadeřábkovi (33), který s velkou pompou opět po 10 letech v bundeslize oblékl rudý dres. „Konečně jsme se tu potkaly!“ radovala se při plichtě 1:1 Nováčková.

