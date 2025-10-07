Sparťanský kouč Priske po remízové řežbě se Slavií: Derby z nás dělá idioty

Kdo se těšil na krásný fotbalový zápas, který měl být vrcholem aktuální sezony, zase ostrouhal. Jak už je to v derby bohužel tradicí, i při nedělní plichtě 1:1 se to místo pohledných akcí hemžilo podpásovkami...
Divoké statistiky
Třiatřicet faulů. Osm žlutých karet. Jedna červená. Toť disciplinární výčet poslední rvačky Sparta – Slavia. A to ještě hrůzný zákrok na kotník slávisty Schranze, jenž po duelu zamířil rovnou do špitálu, sudí Všetečka ani neodpískal! I podle včerejšího rozhodnutí komise rozhodčích to byla hrubá chyba jak jeho, tak kolegy Roučka u VAR.
Emoce stříkají
I proto to emocemi – hlavně na slávistické lavičce – jen stříkalo. Tentokrát přitom nezuřil pouze »obvyklý podezřelý« asistent Houštecký, ale mohutně i jeho kolegové Kerbr, Vlček, Řehák a také hlavní šéf střídačky Trpišovský. Sparťanský trenér Priske měl ovšem pro své soky pochopení. I on by si totiž přál, aby byl takový svátek fotbalu mnohem líbivější.
„Rádi bychom to brali jako jakékoliv jiné utkání, ale derby je prostě víc než jen zápas. Při takové rivalitě do toho emoce patří. Místy je jich tedy až moc, ale i já jsem občas idiot!“ zasmál se Dán do kamer Oneplay Sport. V neděli na Letné v tom každopádně nebyl sám.
Chuligáni z rudého kotle: Dýmem proti svým
Na všudypřítomné pokřiky »Jude Slavie« si už asi diváci u derby zvykli. Sparťanští chuligáni ale tentokrát neškodili jen nenáviděnému soupeři. Zkraje zápasu předvedli pyrotechnickou estrádu, která zhatila tlak jejich vlastních miláčků! Dým se totiž z jejich kotle vyvalil přesně v době největšího tlaku Sparty, kdy to dost smrdělo gólem. Pak už smrděl jen kouř, přes který nebylo vidět, a v přerušení se slávisté přeskupili a vrátili do hry.
Sešívaný obránce Vlček: Šílenec na druhou
Po vleklém zranění se teprve pomalu vrací do tempa. Za hrubky Tomáše Vlčka (24) ale nějaká nerozehranost nemůže, vždyť takové šílenosti se nevidí snad ani u žáčků! Ještě před tím, než za červenou skolil unikajícího Birmančeviče, totiž Vlček odkopával míč nepochopitelně středem vápna. Rrahmani ho zachytil a srovnal na 1:1. „Školácká chyba. To se nemůže stávat!“ nešetřil ho spoluhráč Kušej.
Hlavní sudí Všetečka: Chybu by vytloukal chybou
Bitvu pražských »S« řídil Jan Všetečka (32) vůbec poprvé a také si po ní sypal popel na hlavu. Hlavně za to, jak v první půli přehlédl, když sparťan Vydra prošlápl kotník Schranzovi. Dokonce ještě nechal výhodu proti Slavii! „Uznávám svoji chybu. Měl jsem udělit druhou žlutou a následně červenou kartu,“ přiznal Všetečka. Podle komise rozhodčích by ale i to byla chyba – byť by tedy oba scénáře skončily vyloučením Vydry. Za takový likvidační zákrok totiž má taxativně padat červená rovnou!
Videorozhodčí Rouček: Slepota k neuvěření
Zatímco hlavního Všetečku i po jeho obří minele slávisté chválili, že vyhrocený zápas v rámci mezí zvládl, videorozhodčí Karel Rouček (28) to už zase schytává. „To, že to nikdo nevidí na obrazovce, je až neuvěřitelné!“ soptil po Vydrově »atentátu « slávistický kouč Trpišovský. „Na pana Roučka, který byl u VAR, máme smůlu opakovaně,“ naříkal pak na arbitra, jenž se od jarního derby »namočil« do šesti zápasů Slavie, z nichž sešívaní vyhráli pouhé dva.
Slávistický srdcař Řehák: »Smrt Spartě!« na kameru
Jeho mávání kapesníčkem na »ubrečené « sparťany patří s nadsázkou mezi fotbalovou lidovou slovesnost. Tenhle moment si ale trenérský asistent sešívaných Pavel Řehák (61) za rámeček nedá! Televizní kamery zachytily, jak se kouč Řehák z plných plic přidal k pokřiku slávistického kotle: „Smrt Spartě!“ A právě kvůli tomu, že byl natočen, by ho mohla popotahovat disciplinární komise! Případný trest? Zákaz činnosti, výkon prospěšné práce či pokuta až 50 tisíc kaček.
Kapitán Slavie Bořil: Zase bořil Letnou
Kouč Trpišovský ho nazval blanickým rytířem: „Když je nejhůř, vyjede ve zbroji a pomůže nám.“ Ale jestli jsou všichni chlapi z Blaníku taková kvítka jako Jan Bořil (34), tak to potěš pánbůh! Lídr Slavie po prohře v březnovém derby na Letné (0:2) se – ač nehrál – obořil na fanouška domácích a postříkal ho pitím. Teď sparťany Bořil pobouřil znovu, když po utkání vytrhl rohový praporek s logem rivala.
