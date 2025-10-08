Bývalý šéf Red Bullu Horner: Svoboda za 84 milionů

Svoboda za 84 milionů
Vykopli oba a stálo je to majlant! Stáj formule 1 Red Bull se zbavila obou protagonistů loňského sexuálního skandálu. 

Zatímco dlouholetý šéf stáje Christian Horner (51) dostal po červencovém vyhazovu odstupné 2,2 miliardy korun, nejmenovaná zaměstnankyně, která byla obětí jeho oplzlých zpráv a sexuálních návrhů, souhlasila s odškodněním ve výši 84 milionů Kč.

Za to stáhla veškerá obvinění a ze stáje odešla. Okamžitě prý získala zaměstnání u konkurence, zatímco Horner se třese na návrat do F1 a údajně obvolává každého majitele týmu. Tak snad se oba zase nesejdou na stejné štaci...

