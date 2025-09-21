Verstappen vyhrál v Baku, Sainz na bedně. Zápletka v boji o titul, Piastri skončil ve zdi
Má formu jako hrom! Úřadující šampion Max Verstappen slavil dva týdny po vítězství ve Velké ceně Itálie také v Ázerbájdžánu, kde navázal na svůj nejrychlejší čas ze sobotní kvalifikace. „Tento víkend byl pro nás neuvěřitelný,“ nezastíral vítěz. První podium ve Williamsu bral Carlos Sainz, naopak lídr šampionátu Oscar Piastri boural hned v prvním kole. Lando Norris z jeho náskoku ale ukrojil jen šest bodů.
Kdo si myslí, že Max Verstappen přepustí trůn mistra světa snadno, je na omylu. Hvězdný Nizozemec zapsal v Ázerbájdžánu své čtvrté vítězství v sezoně a celkově sedmašedesáté v kariéře. Kromě dvou závodů v Itálii vládl i v Japonsku. Další vavřín přidal v Baku, kde mu průjezd cílem odmával světoznámý DJ Martin Garrix. Verstappen dojel s téměř patnáctisekundovým náskokem.
„Abych řekl pravdu, úplně jednoduché to tady není. Navíc bylo větrno, takže auto se pořád hodně pohybovalo. Se svým výkonem jsem ale moc spokojený. Auto fungovalo na obou směsích opravdu dobře, neustále jsme měli čistý vzduch a pak jste se jen mohli starat o pneumatiky,“ popisoval Verstappen.
Nizozemský pilot zazářil už v sobotní kvalifikaci, vůbec poprvé v kariéře tak v Grand Prix Ázerbájdžánu startoval z prvního místa. Těsnými uličkami městského okruhu plul bez jediného zaškobrtnutí, takhle jezdí skutečný šampion!
„Vždycky musíte být trochu opatrnější s řízením pneumatik. Musíte si všechno pohlídat tak, aby to fungovalo, jak chcete. Myslím si, že nyní v tom byli všichni trochu opatrnější,“ měl jasno Verstappen.
Byť se jeho další obhajoba pohybuje už pouze v teoretických rovinách, hvězda Red Bullu nic nebalí. Náskok vedoucího muže šampionátu Oscara Piastriho nově ukrojila o pětadvacet bodů. „V tuto chvíli je těžké říct, jak je náš vůz konkurenceschopný, ale poslední dva závodní víkendy pro nás byly úžasné. Singapur bude další výzva, takže uvidíme, co tam dokážeme,“ uvedl král uplynulých sezon.
Naopak Piastri prožil svůj nejhorší závodní víkend v sezoně. Boural už v kvalifikaci, po níž vyjel devátý. Kvůli ulitému startu se nečekaně propadl, o pár zatáček později skončil v bariéře. Zbytek závodu sledoval jen s mobilem v ruce, poblíž trati se uvelebil jako doma na gauči.
Možnost výrazně ztenčit Piastriho náskok propásl jeho největší konkurent Lando Norris. Dvojka McLarenu brala jen šest bodů za sedmý flek. V závěsu za pátým Liamem Lawsonem a šestým Júkim Cunodou se pořádně natrápila.
Důvody k radosti měl naopak George Russell, který se po páté příčce z kvalifikace vyhoupl na stříbrný stupínek. Super výkon, obzvlášť když Brit celý závodní víkend bojoval s respiračním onemocněním.
„Když jsem viděl šachovnicovou vlajku, byl jsem docela rád,“ usmál se Russell. „Naštěstí jsem se ale cítil mnohem lépe než v pátek a v sobotu. Teď se těším na trochu odpočinku. Ve zbytku sezony bychom v Poháru konstruktérů rádi porazili Ferrari, proto bylo tohle druhé místo dobrý krok.“
O největší překvapení se ale postaral Carlos Sainz. Jednatřicetiletý španělský pilot si po zimním přesunu z Ferrari do Williamsu dojel pro první stupně vítězů. „Upřímně ani nedokážu popsat, jak moc jsem šťastný. Je to dobrý pocit. Dokonce ještě lepší než při mé první bedně v kariéře,“ zářil Sainz.
Velká cena Ázerbájdžánu, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Baku:
1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:33:26,408, 2. Russell (Brit./Mercedes) -14,609, 3. Sainz (Šp./Williams) -19,199, 4. Antonelli (It./Mercedes) -21,760, 5. Lawson (N. Zél./Racing Bulls) -33,290, 6. Cunoda (Jap./Red Bull) -33,808.
Průběžné pořadí MS (po 17 z 24 závodů): 1. Piastri (Austr./McLaren) 324, 2. Norris (Brit./McLaren) 299, 3. Verstappen 255, 4. Russell 212, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) 165, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) 121.
Pohár konstruktérů: 1. McLaren 623, 2. Mercedes 290, 3. Ferrari 286, 4. Red Bull 272, 5. Williams 101, 6. Racing Bulls 72.