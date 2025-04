Jen týden poté, co za sebou nechal oba McLareny a v Japonsku ukořistil první vítězství v sezoně, kousal velmi hořkou pilulku. Čtyřnásobný šampion Max Verstappen skončil při Velké ceně Bahrajnu až šestý, v celkovém pořadí šampionátu se navíc propadl na třetí místo. Ačkoliv dělal, co mohl, s tratí v Sachíru zápasil těžce. „Všechno bylo špatně, opravdu všechno,“ zlobil se Nizozemec.

Není to obrázek, na který by byli fanoušci formule 1 v posledních letech zvyklí. Max Verstappen zatím McLarenu kouká na záda. Trend z druhé poloviny minulé sezony, kdy britská stáj předčila Red Bull ve všech směrech, pokračuje.

Čtvrtý titul v řadě si Verstappen zajistil díky skvělému úvodu, v němž sedmkrát z úvodních deseti závodů zvítězil. Od prázdnin jej ovšem Lando Norris stahoval, ve zbytku ročníku slavil Nizozemec už jen v Brazílii a Kataru.

V průběhu zimy přicházely ze zákulisí F1 zprávy, že vozy Red Bullu s největší pravděpodobností nebudou na McLaren stačit. Opět tak padaly otázky ohledně Verstappenovy budoucnosti. Sedmadvacetiletá superstar je zvyklá vyhrávat.

Ke svému setrvání v tmavě modré kombinéze se navíc už několikrát vyjádřila poměrně nejasně a nečitelně. Kontrakt sice má až do roku 2028, jenže zájem ambiciózního Aston Martin může všechno změnit.

V nové sezoně zatím Verstappen mnoho důvodů k radosti nemá, i proto sílí spekulace o jeho možném odchodu. Red Bull měl dokonce podruhé v sezoně svolat krizovou schůzi, kde se kromě slabšího výkonu vozů bude řešit i budoucnost největší hvězdy.

Byť v Austrálii dojel Verstappen druhý a o tři týdny později v Japonsku dokonce vyhrál, na dalších dvou podnicích bral čtvrté a šesté místo. Na Landa Norrise ztrácí v celkovém pořadí osm bodů, Oscar Piastri má o pět punktů víc. Je nesmyslné teď hlásit, že se další obhajoba už neuskuteční, avšak vzorek čtyř závodů rozhodně není malý.

Bahrajn odhalil slabiny

Tvrdý políček dostal při víkendu v Bahrajnu, kde po nepovedené kvalifikaci startoval až ze sedmého fleku. V závodě si o jednu příčku polepšil, přesto měl ke spokojenosti velmi daleko. „Všechno bylo špatně, opravdu všechno. Měli jsme špatný start a příliš mnoho prokluzu kol, když jsem vysadil spojku. V podstatě to byly stejné problémy, jaké jsem měl v kvalifikaci. Ve srovnání s konkurencí před námi jsme příliš přehřívali pneumatiky,“ popisoval Verstappen.

Red Bull měl problémy také při pit stopech. Jezdce zlobil semafor, který je vpouští nazpět do boxové uličky. „Když přijel Max, kontrolka nic nedělala. Jeden z techniků nestiskl tlačítko dostatečně silně a při další zastávce se to opakovalo. V tu chvíli jsme přešli do manuálního ovládání systému, hlavní mechanik auto uvolnil,“ komentoval potíže šéf týmu Christian Horner.

Verstappen navíc zápolil i s pneumatikami. „Tvrdá sada vůbec nefungovala, střední pak byla trochu lepší. Myslím si, že šesté místo bylo za této situace maximem, kterého jsme mohli dosáhnout. Výsledek by byl stejný, i kdybychom použili jednu nebo dvě střední sady,“ mínil Nizozemec.

Strádání Red Bullu ještě umocňují výsledky týmových parťáků. S Liamem Lawsonem ztratil Horner trpělivost už po dvou závodech, Novozélanďanův nástupce Júki Cunoda po dvanáctém místě z domácí VC Japonska urval první body až v Bahrajnu, kde dojel devátý.

„Řekl bych, že Júki měl ve skutečnosti velmi solidní víkend. Kvalifikoval se v top 10, pak skončil na bodech. Závodil docela dobře,“ chválil Horner, který ale moc dobře ví, že druhý monopost Red Bullu může Verstappenovi jen stěží konkurovat.

I kvůli tomu je rakouská stáj v Poháru konstruktérů až třetí, na první McLaren ztrácí propastných 80 bodů. „Musíte vydržet a situaci se pokusit zvrátit. Momentálně se to trochu zaseklo, ale snad se to brzy zlepší,“ zavelel niozemský jezdec poněkud kysele.