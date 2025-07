Důvody Hornerova konce: nevhodné chování, galimatyáš s piloty i Verstappenovy námluvy

si připomenout, čím si jeden z nejsledovanějších lidí formule 1 v posledních dekádách prošel. Psal se rok 2005, když se tehdy jednatřicetiletý Christian Horner stal oficiálním šéfem Red Bull Racing, tehdejšího nováčka v královně motorsportu. V té době mimo jiné sehrál stěžejní roli při příchodu technického ředitele Adriana Neweyho, jenž poté stvořil hegemona.

První větší záchvěv se dostavil v roce 2009, kdy bral Red Bull v Poháru konstruktérů stříbro. V následujících čtyřech letech pak dominoval nejen v týmových, ale i individuálních statistikách. To vše s hlavním jezdeckým podpisem Sebastiana Vettela. Druhá zlatá éra rakouské stáje patří Maxi Verstappenovi.

Padouch, nebo hrdina?

Až do začátku minulého roku se mohl britský šéf usmívat od ucha k uchu. Pak už žehlil velký průšvih v podobě obvinění z nevhodného chování k jedné ze zaměstnankyň Red Bullu. Jednoduché to tehdy neměl ani u manželky Geri Halliwellové, bývalé zpěvačky popové skupiny Spice Girls. Pracovní místo ale uhájil, i díky nezávislým advokátům, kteří v jeho jednání závažnější provinění nenašli.

„Na začátku roku 2024 byla vyšetřena stížnost na Christiana Hornera. V souladu se zásadami společnosti se případem zabýval nezávislý právník, který stížnost zamítl,“ uvedl Red Bull v tiskovém prohlášení. Nicméně kauza ještě neskončila, v příštím roce se dostane před soud.

Po propuknutí aféry čelil Horner kritice. Dusivou atmosféru uvnitř týmu ještě víc prohloubilo vyjádření Verstappenova otce Jose. „Dokud bude ve své funkci, napětí tady bude,“ řekl tehdy pro Daily Mail. „Teď hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde, protože časem to vybuchne. Hraje si na oběť, přitom je to právě on, kdo způsobuje problémy.“

Výkonnostní rozpaky

Přestože Verstappen junior v minulém roce znovu obhájil titul, v Poháru konstruktérů skončil Red Bull až třetí. Hlavní příčinou týmového propadáku byly výkony mexického pilota Sergia Péreze, který dostal po sezoně navzdory platné smlouvě vyhazov. V zimě jej nahradil talentovaný Liam Lawson, jenže stačily jen dva nepovedené závody a všechno bylo jinak. Opět.

Horner bouchl do stolu a ze sesterského Racing Bulls vytáhl Júkiho Cunodu. Nicméně i Japonec se extrémně trápí, což už lze přičíst na vrub týmového vedení. Nebýt Verstappenových jezdeckých dovedností, Red Bull by na tom byl daleko hůře. Auto zkrátka zaostává.

Dalším důvodem, proč dostal Horner krátce po víkendové Velké ceně v Silverstone padáka, jsou Verstappenovy námluvy s Mercedesem. Majitelům obrovského a ambiciózního koncernu se jistě nezamlouvá, že o největší formulovou hvězdu současnosti zřejmě brzy přijdou. Dlouhodobá smlouva s Hornerem proto putovala do koše, veškeré jeho pravomoce převzal dosavadní šéf Racing Bulls Laurent Mekies.

„Po neuvěřitelné a dvacetileté společné cestě se s těžkým srdcem loučím s týmem, který jsem naprosto miloval. Každý z vás, úžasných lidí v továrně, jste byli srdcem a duší všeho, čeho jsme dosáhli,“ vyznal se Horner v příspěvku na Instagramu. „Bylo mi ctí být součástí této neuvěřitelné éry motoristického sportu. Odcházím s nesmírnou hrdostí a obrovským respektem ke všem, kteří dotáhli F1 na vrchol. Děkuji.“

Kam povedou Hornerovy další kroky? Hlasitě se mluví o Ferrari, jelikož se obecně předpokládá, že Brit bude ve formuli 1 dříve nebo později pokračovat. Vždyť právě předseda představenstva italské stáje John Elkann patří mezi Hornerovy obdivovatele.

Podobných spekulací už před časem vyšlo víc, avšak až nyní je Horner oficiálně volný. „Samozřejmě vždycky vám zalichotí, když jste spojován s jinými týmy, ale teď jsem stoprocentně oddaný Red Bullu,“ pravil Horner při nedávné Velké ceně Španělska.

Středeční zpráva ale všechno změnila, jeho spojení s Red Bullem končí. Není načase začít s italštinou?