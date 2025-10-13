Potíže nároďáku po ostudě nekončí! Problém s letadlem
Prokleté Faerské ostrovy! Tamní fotbalisté české reprezentaci v neděli ukázali, jak se na lopatě sedí, a přehráli favorita utkání 2:1. Pro výběr kouče Ivana Haška tím ale trápení neskončilo. V pondělí je nešetřilo ani tamní počasí, kvůli kterému má tým potíže s odletem zpátky domů.
Už v neděli po prohře 2:1 na Faerských ostrovech by se čeští fotbalisté nejspíš viděli raději doma. Zalézt a rychle zapomenout! Jenže na ostrovech mezi Skotskem a Islandem vládne počasí. A to často určuje, kdo nakonec zůstane déle, než původně plánoval.
Zatímco tamní fotbaloví poloprofesionálové museli proslavit celou noc a pravděpodobně se omluvit z pondělní šichty, čeští profíci toho moc k oslavám neměli. Jenže co hůř, počasí rozhodlo, že si Češi prodlouží svůj pobyt, a trpkou zkušenost si tak museli vypít až do dna.
Češi měli v 11 hodin odcestovat letadlem, které mířilo z Osla. Jenže tento letoun si udělal jen okruh nad letištěm ve Vágaru a zamířil zpátky do Norska. Někteří piloti mají problém s krátkou přistávací dráhou za nepříznivého počasí, která je navíc obklopena horami. Let, který měl následovat po odletu české reprezentace se také neuskutečnil a letadlo vyčkává na ranveji. Zatím to vypadá, že Čechům byl odlet přesměrován přes Mallorcu.
Obdobně hořkou zkušenost na Faerských ostrovech zažila i reprezentace Černé Hory. Ta ve skupině L padla již ve čtvrtek vysoko 4:0. Ještě večer měli Černohorci cestovat domů, ale rovněž neodletěli kvůli větru. V pátek panovala nejistota ohledně letů a podařilo se domluvit se s českou reprezentací. Letadlo dopravilo české fotbalisty na ostrovy a prázdné mělo letět pro partnery reprezentace a zástupce médií. Černohorci tak využili prázdného speciálu a cestovali přes Prahu.