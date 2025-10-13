České senzační prohry: výbuch budoucích vicemistrů, Hašek u ostudy jako hráč i trenér
Čeští fotbalisté v neděli ostudně padli v kvalifikaci MS na Faerských ostrovech 1:2. Prohra proti 136. zemi žebříčku FIFA s pouhými 55 tisíci obyvatel se řadí k těm nejhorším v novodobé historii. Tu rámuje osoba současného trenéra Ivana Haška, který byl u porážky ve Finsku, po které Českoslovesnko ztratilo šanci na EURO 1988. Blamáži se nevyhnula ani stříbrná reprezentace z ME 1996, která v kvalifikaci nestačila na Lucembursko. Projděte se přehled překvapivých proher národního týmu proti outsiderům.
Září 1987. Finsko - ČSSR 3:0
Finové v předchozích pěti zápasech kvalifikace ME 1988 vstřelili jediný gól, favorizované hosty ale až na úvodních deset minut zcela přehráli. Svěřenci trenéra Josefa Masopusta, mezi kterými byl na trávníku i střídající Ivan Hašek, po porážce v Helsinkách definitivně přišli o šanci na postup na závěrečný turnaj v tehdejší SRN.
V roce 1987 byl Ivan Hašek vyhlášen fotbalistou roku • Milan Šťastný / Sport
Červen 1995. Lucembursko - ČR 1:0
Přes vytrvalý tlak nedokázali Češi v Lucemburku překonat houževnatého soupeře, naopak v 90. minutě rozhodl po brejku o jednom z nejslavnějších lucemburských vítězství Guy Hellers. Po bezbrankové remíze na Maltě ztratili svěřenci trenéra Dušana Uhrina v kvalifikaci Eura body s dalším trpaslíkem, přesto nakonec na šampionát postoupili a v Anglii vybojovali senzační stříbro.
Češi v kvalifikaci dvakrát překvapivě ztratili. Na závěrečném turnaji se však dostali až do finále • LEGNER JAROSLAV / Sport
Září 2001. Island - ČR 3:1
Zápas v Reykjavíku ovlivnilo sporné vyloučení Jana Kollera za údajné plivnutí na soupeře i druhý gól domácích z jasného ofsajdu. V závěru sice Marek Jankulovski snížil na 1:3, přesto musel trenér Jozef Chovanec strávit nejhorší prohru za tři a půl roku na reprezentační lavičce. Češi nakonec v kvalifikaci MS v Japonsku a Koreji postoupili do baráže, ve které neuspěli s Belgií.
Pavel Nedvěd dostává od italského rozhodčího Messiny žlutou kartu v zápase s Islandem během kvalifikace na MS 2002 • Profimedia.cz
Září 2010. ČR - Litva 0:1
Vstup do kvalifikace ME 2012 se Čechům vůbec nepovedl, když v Olomouci podlehli Litvě 0:1. Vítěznou branku pobaltského mužstva vstřelil Darvydas Šernas, ještě v první půli neproměnil Milan Baroš penaltu. I přes premiérovou porážku s Litvou svěřenci kouče Michala Bílka na závěrečném turnaji po úspěšné baráži s Černou Horou nechyběli, v Polsku a na Ukrajině vypadli ve čtvrtfinále.
Milan Baroš zahodil proti Litvě penaltu • Jaroslav Legner / Sport
Září 2013. ČR - Arménie 1:2
Češi byli v Praze proti Arménii lepším týmem, ale stejně jako v předešlých zápasech se trápili v koncovce. Dvacet minut před koncem sice vyrovnal na 1:1 Tomáš Rosický, ale v nastavení vystřelil Arménii překvapivou výhru Gevorg Kazarjan. Bílkovi svěřenci po čtvrté domácí ztrátě za sebou prakticky přišli o naději na postup na mistrovství světa v Brazílii.
Kapitán Tomáš Rosický a David Limberský byli u prohry s Arménií • Michal Beránek / Sport
Říjen 2025. Faerské ostrovy - ČR 2:1
O senzačním vítězství Faerských ostrovů 2:1 rozhodl v dešti na umělé trávě v Tórshavnu střídající Martin Agnarsson v 81. minutě. Tým kouče Haška utrpěl ve vzájemných duelech s až 136. týmem žebříčku reprezentací FIFA první porážku po předchozích 10 výhrách a promarnil možnost pojistit si před závěrečným duelem kvalifikace MS aspoň účast v baráži.
Nejčerstvější prohra s outsiderem přišla v neděli na Faerských ostrovech • Česká fotbalová reprezentace / fotbal.cz