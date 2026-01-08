Biatlon v Oberhofu bez Bakkena (†27): Zvláštní pocta!
Šokující smrt norského sportovce Siverta Guttorma Bakkena před Štědrým dnem naprosto otřásla celým biatlonovým světem. Ale zapomenut nebude! Na první letošní zastávce Světového šampionátu v Oberhofu si pořadatelé i samotní jeho kolegové připravili několik vzpomínkových gest.
Mezinárodní biatlonová rodina stojí semknutě při sobě. Až se ve čtvrtek objeví sportovci na startu v Oberhofu, myšlenky se budou upínat k jedinému závodníkovi, který se již nikdy mezi nimi neobjeví. Organizátoři si připravili netradiční poctu pro Siverta Bakkena, který byl nalezen na hotelovém pokoji bez známek života 23. prosince.
Číslo 1 nedostane žádný sprinter, z dvojkou vyjede do závodu Lotyš Birkentals, předtím ale zůstane startovní brána z piety na pár okamžiků prázdná. Ještě před samotným závodem bude znít areálem minutový potlesk do nebes. Snahou je připomenout Bakkenovy sportovní úspěchy a zdůraznit, že byl cenný a pozitivní člen biatlonového týmu.
Lídr SP Botn, který byl tím, kdo Bakkena v hotelovém pokoji našel, ani další úspěšný Nor, šestý muž průběžného pořadí Sturla Holm Laegreid, se závodů v Oberhofu kvůli nemoci nezúčastní.
Pro norskou reprezentaci to bude přesto velice těžký prodloužený závodní víkend. Bakkenovi kolegové po celou dobu budou na trati s černými páskami na rukávech. „Bude to pro nás všechny jiný víkend. Nejdůležitější je teď starat se jeden o druhého a zajistit, aby sportovci měli po náročném vánočním období bezpečný a pozitivní zážitek,“ řekl manažer Norů Per Arne Botnan.