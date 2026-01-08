Stadion pro nároďák na MS: 456 pytlů s mrtvolami!
Ještě tam ani nejsou a už je jim na zvracení! Čeští fotbalisté by v případě postupu na MS 2026 hráli na masovém pohřebišti.
U stadionu v Guadalajaře, kde by národní tým nastoupil k zahajovacímu mači proti Koreji (12. června ve 4:00 našeho času), totiž hledači pohřešovaných příbuzných objevili až 456 pytlů s lidskými ostatky.
„Úřady se snaží vše stopnout, aby město vypadalo normálně,“ zní z Mexika. Br, ještě že naděje Česka na účast na šampionátu stále žije...
