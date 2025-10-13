Hodnocení českých fotbalistů po ostudě na Faerských ostrovech: Kdo podržel a kdo pohořel?

Česko, včetně Československa, neztratilo s Faerskými ostrovy v předchozích deseti duelech ani bod. Až tenhle soubor kouče Haška to v kvalifikaci MS hanebně »dokázal« (1:2).
Oči bolely
Nejistý je tak i druhý flek ve skupině L. O boji o lepší pozici pro losování březnové baráže ani nemluvě. Rozdíl 97 příček v žebříčku FIFA (39. – 136.) byl na umělé trávě v Tórshavnu k smíchu a také levá strana souboru kapitána Součka, protože Faeřané přes ni chodili do vápna. Češi navíc vyráběli zbytečné fauly a při trestňácích soupeře to před Kovářovou svatyní dost často páchlo malérem. Když už se našinci dostali do šance, Vydra na malém vápně z nějakého bezdůvodného důvodu netrefil balon a Jemelka ze stejného místa zařízení.
Cesta kanály
Poměr střel mezi tyče činil po půli 0:0. Do té druhé přišli na plac Chorý s Karabcem, aby s tím něco udělali, jenže při pomalé produkci mužstva bez nápadu to nešlo. A bylo ještě hůř! Všichni se vykašlali na Sörensena, jenž nabíhal z druhé vlny a uklidil míč ke Kovářově tyči. Karabec sice vyrovnal, jenže po hromadě kiksů završil zkázu Agnarsson. Následovala křeč bez efektu a dnes po příletu do Ruzyně cesta domů kanály…
Matěj Kovář 5
Při gólu Sörensena si snad myslel, že míč letí vedle, jak prapodivně stáhl ruku. Pak se nedomluvil s Vitíkem a zase malér.
Vladimír Coufal 5
Reprezentant za zásluhy. Nemastný, neslaný. Trefy domácích viděl pěkně z blízka. Jeho přínos? 0,00!
Martin Vitík 5
Ani ryba na Sahaře by nebyla tak nervózní jako český stoper. Příště by to chtělo víc klidu! Zavinil gól.
Ladislav Krejčí 4
Když už Česku teklo do bot, připravil po centru Berana gól Karabcovi. Bylo to ale k ničemu.
Václav Jemelka 3
Jediný z Čechů, co snesl kritičtější měřítko. To mluví za všechno.
Lukáš Červ 5
12. října 2025, den, na který bude chtít co nejrychleji zapomenout. K uzoufání.
Tomáš Souček 4
Mistr průnikových přihrávek už z něj nebude nikdy, leda, že by se počítali i ty do obrany.
Václav Černý 4
V den Velké pardubické nezůstal pozadu. Ve svém třicátém reprezentačním mači doslat hned v úvodu pěkného koňara.
Pavel Šulc 5
Všichni Češi vypadali na trávníku jako zbloudilé ovce a on nebyl výjimkou, takže ani nedohrál.
Vasil Kušej 5
Takhle ustrašeně vypadá i vegan v masně. Neposlouchal ho balonek, ani neposedné štulpny.
Matěj Vydra 5
Vydra je šelma, noční lovec, Vydrovi ale včera instinkt zabijáka chyběl. Takhle se hraje za nároďák?
Tomáš Chorý 4
Rváč možná, ale spasitel, to ne! Na umělém trávníku působil trošku jako kolohnát a rukáv musí mít celý od nudlí, jak si stále utíral nos.
Adam Karabec 3
Proti Chorvatům ho trenér nepostavil, proti Faerům šanci dostal a poděkoval gólem. A to je všechno.
Michal Beran 3
K včerejšímu výročí objevení Ameriky musel koukat na pažitu stejně vyjeveně, jako Kolumbus 12. října 1492 na ostrovy v Karibiku.
Galerie
Pozn. Provod a Chramosta nehodnceni, neodehráli dostatečný počet minut.