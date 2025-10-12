Hašek: Rezignace? Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Ale můj konec je možný...
PŘÍMO Z TÓRSHAVNU | Na bilanci jednadvaceti zápasů možná skončí mise trenéra Ivana Haška u národního týmu. „Je to možný...“ odpověděl na přímou otázku iSportu po porážce 1:2 na Faerských ostrovech v kvalifikaci o MS 2026.
Jste s tím smířený?
„Já o tom samozřejmě nerozhoduju. Jo, mrzí mě to, protože bych si baráž rád zahrál. Vybojovali jsme ji a ještě ji kluci vybojují. Je to možný... Já o tom nerozhoduju. Takhle je to prakticky každý zápas.“
Tomáš Souček de facto řekl, že tahle porážka stejně víceméně nic neřeší, protože se jde do baráže.
„Tak to je od začátku. Jestli si myslíme, že budeme přehrávat Chorvaty... Zkusili jsme to, ale nebyli jsme s nimi lepší. Přesto tým končí na druhém místě, má baráž zajištěnou prakticky už z toho, že vyhrál Ligu národů B. Je potřeba tým připravit na baráž. Jestli to bude se mnou, nebo beze mě, vám neřeknu. O tom nerozhoduju.“
Je to pro vás nejhorší večer během působení u národního týmu?
„No, určitě vám řeknu, že není dobrej. Už takovej byl, když jsme dostali pět gólů. To taky nebyl v Chorvatsku vůbec příjemný večer a v Gruzii to taky nebyl nádherný večer. Takové věci se stávají, přicházejí. Je to nepříjemné.“
A je to ostuda?
„Nevím, jestli jste viděli jejich jiné zápasy, které tady hráli s jinými soupeři. Já je viděl všechny a ostatní měli taky velké problémy. Někteří to zvládli, my bohužel ne, i když jsme je možná přestříleli a přehráli. Dostali jsme gól z protiútoku. Ostuda? Je to fotbal, někdy porazíte silného a někdy prohrajete se slabším. Jsou v euforii, daří se jim. Měli jsme se vyvarovat chyb. Ostuda nevím... Samozřejmě to budete psát, je to možný. Ale nemyslím si, že by kluci nebojovali, něco vypustili. Já neviděl, že by se někdo na něco vyprdl. Chyběly mi tam věci v útočné fázi, více šancí, ale jejich systém 5-4-1 v obranné fázi na protiútok je nepříjemný. Ale měli jsme se s tím vypořádat líp, to je jasný.“
Až na Jemelkovu šanci v první půli jste si však nevytvořili skoro nic...
„Souhlasím. Centry jsou pro jejich tři vysoké zadáky doménou. Chtěli jsme se tam dostávat po zemi zpětnou přihrávkou, chodit na vápno, ale bohužel jsme se k tomu nedostali. V útočné fázi jsme nebyli nebezpeční, jak jsme si představovali a jak jsme chtěli. Nebylo moc prostoru, spíš jsme měli dotáhnout protiútoky z prvního poločasu. Dvakrát jsme tam měli možnost jít do kontru, ale zkazili jsme to bohužel. Když se jde do plných, žádný tým si nevypracuje moc šancí.“
Co vám řekl Pavel Nedvěd?
„Krátce po zápase jsme se viděli, ale nemluvili jsme spolu ještě.“
Ať jede na MS ten, kdo postoupí z baráže
Napadlo vás, že byste rezignoval sám od sebe?
„Nemyslím si, že bych měl odněkud utíkat. Skončíme druzí ve skupině. Stojím si za tím, že cíl je jediný – postup na mistrovství světa. Jestli to bude z baráže, nebo jinak, je jedno. Kluci jdou za jedním cílem.“
A zaslouží si česká reprezentace na základě výkonů být na mistrovství světa?
„Každý zápas je jiný. V datech jsme se Chorvatům vyrovnali ve všech směrech. Jak běžecky, tak v herních. Tam to bylo ve všech ukazatelích podobné. Chorvati vyhráli na Faerských ostrovech 1:0, zvládli tady náročný zápas. Jestli bychom si teď měli říkat, že máme na mistrovství světa, nebo ne? Nevím... Tady jsme propadli, to říkám na rovinu. Zápas se nám nepovedl, ale nemyslím si, že by to byl nějaký ukazatel směrem k mistrovství světa. Ať jede na mistrovství světa ten, kdo postoupí z baráže. Z šestnácti pojedou čtyři.“
Říkáte, že všichni makali na maximum, ale u první inkasované branky to tak nevypadalo, ne?
„Ještě jsem to neviděl, abych řekl pravdu. Viděl jsem to, že jsme byli v držení balonu, který jsme pak ztratili a oni nás přečíslili. Motal se mi tam čtvrtý rozhodčí, měl jsem vážně blbý výhled. Proto nemůžu říct, kdo konkrétně propadl. Omlouvám se.“
Můžete vysvětlit, proč jste na pozici levého beka postavil Václava Jemelku?
„Můžu to vysvětlit. Pro Zelíčka (Jaroslava Zeleného) je náročné odehrát dva zápasy ve třech dnech. To jsme viděli už v jiných zápasech. Odehrál velmi dobrý zápas s Chorvaty, pak už je to na fyzickou kondici a regeneraci náročnější. Byla možnost dát Davida Juráska, ale chtěli jsme hrát po křídlech s útočníky. Ty roztahovat a naopak beky mít víc uvnitř, abychom měli zajištěné protiútoky. Proto se tam tentokrát nevešel, ale Jemelka se dostal do několika dobrých šancí. Bohužel jsme je nevyužili.“
Hráči v sobě mají dost sebekritiky
Nezvažoval jste dřívější zásah do středu pole, kde Faeřané několikrát přehráli Součka s Červem a naopak jste si toho přes tento prostor moc nevytvořili?
„Zvažovali jsme taky, že bychom udělali změnu už v poločase. Rozhodli jsme se později. Za stavu 0:0 jsme střídali středového hráče.“
Podle vás Česko nemůže přehrávat Chorvaty, proti Faerským ostrovům je to složité a podobně. Nechtělo by to celkově víc sebevědomí?
„Nemyslím si, že bychom neměli sebevědomí a nechtěli je přehrát. Nešli jsme do zápasu, že bychom Chorvaty nepřehráli nebo nechtěli vyhrát. Chceme naopak každý zápas vyhrát. Bohužel se to nepovedlo, to je sport. Škoda, že to bylo zrovna tady v takovém zápase s takovými podmínkami. Nechceme se na nic vymlouvat, prostě jsme se do nich nedokázali dostat. Kdybychom je otevřeli prvním gólem, bylo by to otevřenější. My jsme je posadili na koně, a když jsme se dostali zpátky do zápasu, hned jsme dostali zase druhý gól. Pro ně byl i 0:0 úspěšný výsledek, takže na koni byli pořád. Nemyslím si, že bychom neměli sebevědomí. Chtěli jsme hrát útočněji, dostali jsme tam herní hráče ve druhém poločase.“
Když nechybí hráčům sebevědomí, tak co sebekritika?
„Neslyšel jsem nikoho z hráčů říct, že by to byl z naší strany dobrý zápas. Mají dost sebekritiky v sobě. Vědí, že když tady nevyhrají, byl to problém. Měli jsme hrát líp, nikdo nehlásí, že hrál nějak dobře. Když je vidím chudáky, jak sedí v kabině... Všichni jsou skleslí, mrzí je to. Nedá se nic dělat, to je sport. Ale nemyslím si, že by mluvili o dobrém zápase. Když prohrajete na Faerských ostrovech, tak těžko. Nevěřím tomu. Sebekritika v nich je.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0